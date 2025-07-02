Последняя смерть дайвера на Мальте побудила вызвать пункт первой помощи

Известный в мальтийском сообществе дайверов инструктор по подводному плаванию погиб в результате инцидента на берегу Чиркеввы около 9 утра в воскресенье, 30 июня.
Попав в затруднительное положение, 59-летняя Дион Галдес была доставлена на берег, где, по данным полиции, был сделан вызов для оказания экстренной помощи. Неофициальные источники сообщили, что необъяснимый инцидент произошел во время выхода на берег на глубине не более 2 м.
Гальдесу оказали медицинскую помощь на месте, после чего его доставили на машине скорой помощи в больницу Mater Dei в тяжелом состоянии, где на следующее утро было объявлено о его смерти.
Гальдес, которого описывают как «широко уважаемого в сообществе дайверов», родом из деревни Иклин и он был давним членом мальтийского отделения BSAC — клуба Calypso Sub-Aqua.
«Дион был не только опытным инструктором по дайвингу, но и надежным наставником, щедрым советником и настоящим товарищем для всех, кто имел честь знать его», — заявил председатель клуба доктор Эндрю П. Заммит.
«Благодаря его спокойному и открытому характеру с ним было легко работать, а его страсть к дайвингу могла сравниться только с его стремлением делиться ею с другими».
Полиция проводит расследование, а смерть Гальдеса является предметом судебного расследования.
Петиция Ċirkewwa
Чиркева — популярное место на северной оконечности Мальты, среди достопримечательностей которого Rozi крушение буксира.
Голландский водолаз погиб, а 17 других были спасены там в марте 2024 года, когда сильный ветер создал опасные условия выхода, что привело к одной из крупнейших спасательных операций водолазов на Мальте. А в октябре прошлого года погиб 66-летний британский водолаз после плохого самочувствия во время погружения в Чиркевве.
Вскоре после смерти Галдеса сайт дайвинг-сообщества Мальты Информация о дайвинге повторяет свои предыдущие призывы переоборудовать два помещения, принадлежащие Transport Malta в Чиркевве, в центр первой помощи.
Из-за отсутствия такого оборудования Галдесу пришлось в течение почти получаса получать неотложную помощь на тротуаре при 40-градусной жаре, утверждается в сообщении, на виду у других дайверов и прохожих — примерно так же, как это произошло с британским дайвером годом ранее.
В мае Diving Info подала в правительство петицию с призывом создать пункт первой помощи, требуя, чтобы ее проектируемый «Морской парк Чиркевва» превратился из «просто маркетингового трюка в действительно ценный и хорошо управляемый морской парк».
«Несмотря на то, что с момента официального объявления прошло четыре года и было потрачено более 600,000 XNUMX евро, формально морской парк даже не существует», — сообщает Diving Info.
Дыхание
В то же воскресенье на Гавайях 51-летний Грег Дюроше, приехавший из Колорадо, умер после ознакомительного погружения с аквалангом, совершенного вместе с другими членами семьи.
Дюроше провел около 40 минут в воде у парка Вайолена-Бич, места, известного своими лавовыми скалами и морской жизнью. Он вынырнул, жалуясь на затрудненное дыхание, и вскоре перестал реагировать, согласно данным полицейского управления Гавайев.
На берегу дайвмастер и члены семьи применили сердечно-лёгочную реанимацию до прибытия парамедиков, и Дюрошера доставили в больницу, но вскоре после поступления он скончался. Ведётся расследование.
Другой дайвер с берега, 26 лет, также погиб на Гавайях 30 июня, но во время ночного погружения. Предполагается, что он занимался фридайвингом.
Неназванный мужчина пропал на пляже Каакааниу на острове Кауаи около 9.20:XNUMX вечера. Его товарищи сообщили полиции, что его унесло течением, и начались поиски, пока мужчина не был найден без признаков жизни в воде незадолго до полуночи.
Сотрудники береговой охраны вытащили его на берег, однако на месте происшествия была констатирована его смерть.
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