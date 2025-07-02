Последняя смерть дайвера на Мальте побудила вызвать пункт первой помощи

Известный в мальтийском сообществе дайверов инструктор по подводному плаванию погиб в результате инцидента на берегу Чиркеввы около 9 утра в воскресенье, 30 июня.

Попав в затруднительное положение, 59-летняя Дион Галдес была доставлена ​​на берег, где, по данным полиции, был сделан вызов для оказания экстренной помощи. Неофициальные источники сообщили, что необъяснимый инцидент произошел во время выхода на берег на глубине не более 2 м.

Гальдесу оказали медицинскую помощь на месте, после чего его доставили на машине скорой помощи в больницу Mater Dei в тяжелом состоянии, где на следующее утро было объявлено о его смерти.

Гальдес, которого описывают как «широко уважаемого в сообществе дайверов», родом из деревни Иклин и он был давним членом мальтийского отделения BSAC — клуба Calypso Sub-Aqua.

«Дион был не только опытным инструктором по дайвингу, но и надежным наставником, щедрым советником и настоящим товарищем для всех, кто имел честь знать его», — заявил председатель клуба доктор Эндрю П. Заммит.

«Благодаря его спокойному и открытому характеру с ним было легко работать, а его страсть к дайвингу могла сравниться только с его стремлением делиться ею с другими».

Полиция проводит расследование, а смерть Гальдеса является предметом судебного расследования.

Петиция Ċirkewwa

Чиркева — популярное место на северной оконечности Мальты, среди достопримечательностей которого Rozi крушение буксира.

Голландский водолаз погиб, а 17 других были спасены там в марте 2024 года, когда сильный ветер создал опасные условия выхода, что привело к одной из крупнейших спасательных операций водолазов на Мальте. А в октябре прошлого года погиб 66-летний британский водолаз после плохого самочувствия во время погружения в Чиркевве.

Вскоре после смерти Галдеса сайт дайвинг-сообщества Мальты Информация о дайвинге повторяет свои предыдущие призывы переоборудовать два помещения, принадлежащие Transport Malta в Чиркевве, в центр первой помощи.

Из-за отсутствия такого оборудования Галдесу пришлось в течение почти получаса получать неотложную помощь на тротуаре при 40-градусной жаре, утверждается в сообщении, на виду у других дайверов и прохожих — примерно так же, как это произошло с британским дайвером годом ранее.

В мае Diving Info подала в правительство петицию с призывом создать пункт первой помощи, требуя, чтобы ее проектируемый «Морской парк Чиркевва» превратился из «просто маркетингового трюка в действительно ценный и хорошо управляемый морской парк».

«Несмотря на то, что с момента официального объявления прошло четыре года и было потрачено более 600,000 XNUMX евро, формально морской парк даже не существует», — сообщает Diving Info.

Дыхание

В то же воскресенье на Гавайях 51-летний Грег Дюроше, приехавший из Колорадо, умер после ознакомительного погружения с аквалангом, совершенного вместе с другими членами семьи.

Дюроше провел около 40 минут в воде у парка Вайолена-Бич, места, известного своими лавовыми скалами и морской жизнью. Он вынырнул, жалуясь на затрудненное дыхание, и вскоре перестал реагировать, согласно данным полицейского управления Гавайев.

Пляжный парк Вайолена (Dronepicr)

На берегу дайвмастер и члены семьи применили сердечно-лёгочную реанимацию до прибытия парамедиков, и Дюрошера доставили в больницу, но вскоре после поступления он скончался. Ведётся расследование.

Другой дайвер с берега, 26 лет, также погиб на Гавайях 30 июня, но во время ночного погружения. Предполагается, что он занимался фридайвингом.

Неназванный мужчина пропал на пляже Каакааниу на острове Кауаи около 9.20:XNUMX вечера. Его товарищи сообщили полиции, что его унесло течением, и начались поиски, пока мужчина не был найден без признаков жизни в воде незадолго до полуночи.

Сотрудники береговой охраны вытащили его на берег, однако на месте происшествия была констатирована его смерть.

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