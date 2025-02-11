IPO ударило по британскому дайверу в Комодо Кристал Рок

Иммерсионный отек легких (IPO) был назван причиной смерти британского аквалангиста Роберта Болтона во время отпуска в Индонезии в 2023 году. Это один из относительно немногих случаев, когда это труднообнаружимое заболевание было официально диагностировано у дайверов.

На прошлой неделе в коронерском суде Винчестера коронер Джейсон Пегг узнал, что 65-летний мужчина занимался дайвингом в известном месте в национальном парке Комодо 17 сентября, когда произошел смертельный инцидент. О ходе расследования сообщил Хэмпширские хроники.

Болтон, проживавший в Бишопс-Уолтеме в Хэмпшире, был опытным дайвером, который учился во время службы в Королевском флоте. Позже лейтенант-коммандер оставил службу, чтобы стать адвокатом по уголовным делам, а затем основал в 2016 году компанию по предоставлению финансовых консультаций.

Он и его жена Мишель совершили «круиз мечты» и в тот день исследовали вершину Кристал-Рок, Список Всемирного наследия ЮНЕСКО подвержен сильным течениям и популярен среди опытных дайверов из-за своей морской жизни. Он находился под водой не более 10 минут, когда понял, что у него проблема.

Болтон, как говорят, быстро поднялся в сопровождении дайв-гида, но с тем, что его жена описала как «панику в глазах». Он тяжело дышал и держался за грудь, заявила она. На поверхности у него случились судороги, и он потерял сознание, когда катер перевез его в больницу на материке в ухабистой часовой поездке.

Врачи диагностировали IPO, но Болтон не пришел в сознание. Позже его эвакуировали в частную больницу в Сингапуре, где он скончался через шесть дней после погружения.

Мишель Болтон сказала, что ее муж был в хорошей форме, сильным и спортивным. В заявлении для расследования эксперт по дайвингу Великобритании Доктор Питер Уилмсхерст отметили, что риск IPO, при котором жидкость из кровеносных сосудов просачивается в легкие, в 13 раз выше у дайверов в возрасте 60 лет и старше.

«Доктор Уилмсхерст уверен, что несчастный случай с мистером Болтоном во время погружения был вызван отеком легких, вызванным погружением, в результате которого мистер Болтон получил гипоксическую травму головного мозга», — сказал коронер.

Он зафиксировал случайную смерть, отметив опыт Болтона в дайвинге, его быстрое понимание необходимости немедленных действий и его попытку выбраться на поверхность.

Инцидент с акулой на Багамах

Бухта Бимини (Nicolerich123)

Два пловца получили ранения, один из них — серьезные, после встречи с акулой у острова Бимини на Багамах, ближайшего к Флориде. Туристки, которые были на отдыхе в США, были вместе в море ранним вечером 7 февраля, когда они получили травмы нижней части тела.

По данным Королевской полиции Багамских островов, им оказали неотложную помощь в местной клинике, а затем их перевезли на самолете на остров Нью-Провиденс для дальнейшего лечения. С тех пор они вернулись домой, и одному из них предстоит третья операция по восстановлению раны на ноге.

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