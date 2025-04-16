Инструктор погиб во время погружения на затонувший корабль в Онтарио

По данным полиции провинции Онтарио Фронтенак (OPP), обнаружено тело неназванного мужчины, инструктора по подводному плаванию, пропавшего без вести в месте для дайвинга у города Кингстон, провинция Онтарио, днем ​​13 апреля.

Дайвер и его напарник спустились на затонувшую баржу, отмеченную направляющими линиями недалеко от берега, где река Святого Лаврентия впадает в озеро Онтарио. Сообщается, что они хорошо знали это место, а жертва, как сообщается, имела более 25 лет опыта подводного плавания.

На месте крушения был теплый и тихий день, хотя температура воды составляла всего около 4°C.

Другой водолаз, действовавший в качестве прикрытия, видел, как один из пары водолазов всплыл и крикнул кому-то, чтобы тот сделал экстренный вызов. Затем его напарник на мгновение вынырнул на поверхность, прежде чем исчезнуть, не оставив следа из пузырьков.

Аварийные службы были вызваны сразу после 3 часов дня, и пожарные, полиция и парамедики Кингстона, как сообщается, отреагировали быстро. Была направлена ​​лодка, чтобы подобрать всплывшего дайвера, который, как сообщалось, находился в бедственном положении примерно в 15 метрах от берега, и доставить его в больницу для лечения незначительных травм.

Суда береговой охраны тщательно обыскивали территорию примерно до 11:XNUMX, после чего Фронтенак ОПП Операция продолжилась с подводным поисково-спасательным подразделением полиции. Тело дайвера было обнаружено на следующий день, и его ближайшие родственники были уведомлены. Офис коронера Онтарио в настоящее время расследует инцидент.

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