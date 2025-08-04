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Героизм раненого дайв-гида вызвал апелляцию

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Дайв-гид Зепеда в больнице
Дайв-гид Зепеда в больнице

Когда 25 июля на мексиканском курортном острове Косумель гид-дайвер был оставлен в критическом состоянии под колесами быстроходного катера, ДивернеАвтора отчет об инциденте предположил, что он пытался защитить другого дайвера, когда его ударили. 

На самом деле, похоже, опытный дайвмастер Маноло Акунья Сепеда рисковал своей жизнью, пытаясь спасти не одного, а всех находившихся под его контролем дайверов.

«Маноло героически оттолкнул группу дайверов с пути приближающегося катера, который незаконно двигался на большой скорости над рифом Юкаб в пределах охраняемого морского парка», — рассказывает известный дайв-оператор Косумеля Джон Флинн. «При этом он был задет катером и серьёзно ранен винтами.

Дайв-гид Маноло Зепеда
Дайвмастер Маноло Зепеда

И всё это несмотря на то, что у него был установлен личный поверхностный маркерный буй (SMB), чтобы предупреждать лодки о наличии водолазов на поверхности или под водой. Благодаря самоотверженным действиям Маноло жизни были спасены, но теперь ему предстоит несколько операций и долгий путь к выздоровлению.

Флинн начал Сайт GoFundMe чтобы позволить пострадавшему дайверу оплатить медицинские расходы в больнице, которые, как ожидается, составят около 1 миллиона песо (около 40,000 XNUMX фунтов стерлингов). 

В результате инцидента Сепеда потерял значительное количество крови и ему потребовались многочисленные переливания. Он находится в Международной больнице Косумеля, где ему сначала сделали операцию по стабилизации сложного перелома правой большеберцовой кости, а затем ещё одну операцию по восстановлению сломанной малоберцовой кости, другой основной кости голени. 

Для лечения глубоких рваных ран на стопах, кисти, бедре и спине Сепеды потребовались дополнительные операции. Он не сможет ходить как минимум год, а в 2026 году ему потребуется замена коленного сустава.

У Зепеды более 30 лет опыта работы дайвмастером.
У Зепеды более 30 лет опыта работы дайвером.

«Каждое пожертвование, даже самое маленькое, пойдёт непосредственно на поддержку операций, лечения и реабилитации Маноло», — говорит Флинн. «У него обширные травмы ноги, поясницы и лодыжек». На сегодняшний день (4 августа) собрано 84% от необходимой суммы благодаря более чем 500 пожертвованиям.

Флинн, родом из Калифорнии, начал то, что впоследствии переросло в подводное плавание. Сэнд Доллар Спортс в Косумеле в 1990 году и принимал непосредственное участие в создании морского парка Косумель. Сепеда не был штатным сотрудником Sand Dollar, а работал на компанию-оператора в качестве внештатного сотрудника.

«Маноло — не только опытный дайвмастер с 30-летним стажем, но и настоящий герой, — говорит Флинн. — Давайте объединимся как сообщество и отдадим должное тому, кто отдал всё ради защиты других».

Лодка, которая врезалась в Зепеду, идентифицирована как Маранафа, как утверждается, проник в зону рифа без необходимых разрешений от Национальной комиссии по охраняемым природным территориям (CONANP). Ведется официальное расследование.

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Подводный этикет: минимизация шума для спокойных погружений

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