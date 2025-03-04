В результате наезда и побега дайвер получил травму ноги

Еще один инцидент с наездом на лодку привел к травме аквалангиста, на этот раз во Флориде. Инцидент произошел примерно в 1.5 км от Окленд-парка, который находится между Форт-Лодердейлом и Помпано-Бич на Атлантическом побережье, около 2:1 XNUMX марта.

Неназванный мужчина-дайвер поднялся на поверхность после погружения на глубину 18 метров и, как сообщается, поднял маяк или флаг, чтобы обозначить свое присутствие.

Сообщается, что товарищ, управлявший лодкой, увидел приближающуюся лодку, закричал и помахал рукой, чтобы привлечь внимание водителя-мужчины к присутствию водолаза в воде. Мужчина, казалось, знал о предупреждениях, но продолжил движение, наехал на водолаза и продолжил свой путь.

Водолаз получил серьезную рану на ноге после контакта с винтом лодки, но оставался в сознании, пока водитель водолазного катера не поднял его и не доставил на пляж.

Там наложили жгут, чтобы остановить кровотечение, и вызвали скорую помощь. Водолаза доставили в Broward Health Medical Centre для лечения.

Лодка-нарушитель была описана как белая, длиной 10-13 м, с центральной консолью и подвесными моторами. Она направлялась на север с двумя людьми на борту.

Всех, у кого есть информация или видеоматериалы, просят позвонить в Комиссию по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (ВККК), которая расследует инцидент, по телефону 888-404-3922.

Также в Дивернете: Удар катера оставил дайвера с ранением головы, На Мальдивах реквизит оторвал ногу дайверу, Лодка сбила дайвера после того, как проигнорировали предупреждающий флаг, Водитель катера, сбивший дайвера, оштрафован