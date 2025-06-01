Захватывающие погружения с плотины: «Пожалуйста, возьмите меня с собой»

Тело южнокорейского школьного учителя, пропавшего 15 лет назад, было обнаружено аквалангистом, который утверждает, что его нашёл голос в голове.

55-летний Пэк Мин Гю ранее возглавлял команду по спасению на воде в восточном городе Андон и принимал участие в первоначальных поисках неназванного заместителя директора школы, который пропал без вести в возрасте 53 лет в августе 2010 года.

Ранее в этом месяце Бэк проводил работы по техническому обслуживанию на плотине Андон, когда он случайно уронил лестницу в воду, согласно сообщению в Korea Herald.

Используя акваланг, он нырнул на глубину 30 м, чтобы найти лестницу, но, вытаскивая ее на поверхность, снова уронил ее в том же месте. Когда он нырнул еще раз, он также наткнулся на останки учителя.

«Я все время слышал: «Пожалуйста, возьмите меня с собой», — рассказал он местным СМИ. «Я даже не знаю, зачем я так глубоко залез в воду за этой дешевой лестницей — я просто чувствовал, что должен это сделать».

Полицейское управление провинции Кёнбук сказал, что большая часть тела, засыпанного грязью, помогла сохраниться, и большая часть его осталась нетронутой, а идентификация была подтверждена анализом ДНК.

Это дело стало одним из самых продолжительных в регионе, связанных с пропажей людей, и полиция планирует вручить Бэку почетную грамоту за то, что он наконец помог им раскрыть это дело.

Смерть в Индонезии

Ачех (Аксель Дрейнвиль)

Тем временем в провинции Ачех на индонезийском острове Суматра вчера (33 мая) погиб 31-летний аквалангист из Малайзии, попав в сильное течение.

Мужчина был около 20 минут в утреннем погружении на максимальную глубину 30 м в месте у берегов Ибоиха. Он был в группе с двумя другими малазийцами и инструктором, согласно медиа-источнику Berita Rakyat Aceh.

Столкнувшись с течением, инструктор подал мужчине сигнал всплывать, но тот, возможно, подчинился слишком быстро, поскольку к тому времени, как он достиг поверхности, он уже потерял сознание.

Инструктор и коллеги-дайверы по очереди проводили сердечно-легочную реанимацию, пока мужчину на лодке доставляли на берег, а затем на машине в ближайшую клинику, но по прибытии туда была констатирована его смерть, примерно через 40 минут после инцидента. посмертный Будет проведена экспертиза, поскольку индонезийская полиция расследует инцидент.

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