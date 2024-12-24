Семья девочки хочет получить ответы о смерти во время подводного плавания на Мальдивах

Семья британо-сингапурской школьницы, погибшей в результате инцидента с гребным винтом лодки во время школьной поездки по плаванию с маской и трубкой почти два месяца назад, все еще ждет объяснений произошедшего от властей Мальдивских островов.

О смерти 15-летней Дженны Чан 8 ноября сообщили Диверне. Она принимала участие в проекте по сноркелингу с благотворительной организацией, зарегистрированной в Великобритании. Мальдивская программа исследования китовых акулв сопровождении других учеников сингапурской школы St Joseph's Institution (SJI) International в поездке под руководством директора школы.

Студенты SJI посетили Мальдивы в предыдущем году для «глубоководного подводного плавания и повышения устойчивости». уроки” которые входили в обязательную программу школы Национальная премия за достижения молодежи обучение, эквивалент премии герцога Эдинбургского в Великобритании.

«Тишина с Мальдив»

Фатальный инцидент произошел между Lux Maldives Resort и Dhidoo в Южном Ари Атолле. Дженна была объявлена ​​мертвой по прибытии в близлежащий Dhigura Health Centre, а полиция пообещала провести расследование.

«Правительство Мальдив хранит молчание, и все новости о ней прекратились», — пишет 17-летняя Элис Чан в GoFundMe страница началась для ее младшей сестры. «Обстоятельства, приведшие к ее внезапной смерти, и халатность компании действительно шокируют нашу семью и ее друзей-подростков, которые стали свидетелями ее смерти.

Дженна Чан в аэропорту

«Пожалуйста, помогите нам в это трудное для нашей семьи и близких время и распространите информацию о ее деле. Все пожертвования пойдут на нашу борьбу за Дженну и защиту всех будущих детей и туристов, путем предоставления нашим мальдивским адвокатам гонораров и финансовой поддержки для рассмотрения большего количества дел, подобных этому. Справедливость для Дженны». На данный момент сайт собрал 5,160 фунтов стерлингов из запланированных 10,000 XNUMX фунтов стерлингов.

Политика запрета телефонов

По словам группы, Дженне и ее друзьям было приказано войти в море непосредственно перед тем, как запустился двигатель лодки, и судно задним ходом врезалось в них, утащив ее под воду.

Родители Дженны Алан Чан и Дженнифер Льяу сообщили прессе, что не смогли связаться с дочерью во время поездки, поскольку в школе действует политика запрета на использование телефонов.

Они утверждают, что власти Мальдив не предоставили возможности Посмертный осмотр тела их дочери после инцидента и то, что свидетельские показания других учеников и учителей им не были предоставлены, заставили их поверить в то, что «никакого настоящего расследования» не проводится.

Они также упомянули «цепочку ошибок», которые, по их утверждениям, произошли во время поездки. «Уже почти Рождество, а у нас до сих пор нет ответов», — сказал Алан Чан. «Мы хотим знать, что произошло».

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