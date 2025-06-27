Немецкий полицейский застрелил гигантского сома

Немецкий полицейский застрелил сома в озере Бромбах во Франконском озерном крае Баварии после того, как двухметровая рыба начала нападать на пловцов, и теперь активисты по защите прав животных восстали против этого.

Немецкая организация PETA (Люди за этичное обращение с животными) заявила, что планирует возбудить уголовное дело по факту убийства.

Рыба плавала у поверхности озера рядом с платформой для купания и, как сообщается, была агрессивной, укусив нескольких пловцов. Из-за большого количества посетителей музыкального фестиваля в этом районе полиция посчитала, что ее постоянное присутствие представляет «острую угрозу безопасности».

90-килограммовый сом был лишь ранен выстрелом, но затем был найден и убит рыболовами.

«Мы шокированы действиями полиции и рыболовов, которые явно несут ответственность за крайне мучительную, медленную и, прежде всего, ненужную и противозаконную смерть сома», — заявила эксперт PETA Яна Хогер.

Яна Хогер (PETA Германия)

«Сом, скорее всего, хотел защитить свое гнездо и, следовательно, свое потомство, и продемонстрировал поведение, абсолютно типичное для его вида. Убийство его для того, чтобы бесчисленные гости могли спокойно плавать в озере, является нарушением Закона о защите животных».

PETA потребовал провести расследование инцидента и обратился к властям и экстренным службам с просьбой найти дружественные по отношению к животным решения в подобных ситуациях.

Озеро Бромбах (Эль-Мехор)

«В этом случае это потребовало бы развертывания сил безопасности, чтобы не допустить гуляк к купальной платформе ночью. Дикие животные не являются нарушителями спокойствия, а являются частью нашей важной экосистемы. Они заслуживают уважения и защиты — даже когда они неожиданно сталкиваются с нами, людьми.

«Наша уголовная жалоба направлена ​​на то, чтобы гарантировать, что явно незаконный характер деяния с точки зрения защиты животных будет также рассмотрен и наказан на юридическом уровне».

Сом обыкновенный — крупнейшая пресноводная рыба Европы. В 2003 году заголовки «Кошка ест собаку» появились после того, как один экземпляр в Мёнхенгладбахе, прозванный Куно-убийцей, якобы проглотил щенка таксы.

Также в Дивернете: ПЛЕНЕННОГО ДЕЛЬФИНА «ВЫБРОСИЛИ С ВОДОЙ», НЕУДАЧНОМУ АКВАРИУМУ ПРЕДЪЯВЛЕН 6-НЕДЕЛЬНЫЙ УЛЬТИМАТУМ, ЗАЩИТНИКИ КИТООБРАЗНЫХ ВСТУПАЮТ В СИТУАЦИЮ ПОСЛЕ ОДИНОКОЙ СМЕРТИ ЛОЛИТЫ