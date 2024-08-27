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От жертвы акульего укуса до паралимпийца – за 15 месяцев

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Али Трувит (справа) теперь является частью паралимпийской сборной США.
Али Трувит (справа) теперь является частью паралимпийской сборной США.

В мае прошлого года 22-летний Али Трувит занимался сноркелингом с лодки на островах Теркс и Кайкос вместе с пловчихой из команды Йельского университета Софи Пилкинтон. 

Друзья наслаждались праздником, чтобы отпраздновать выпускной, но в этот момент поездка приняла мрачный оборот. 

В этом районе не было акул, но то, что позже считалось бычьей акулой, внезапно приблизилось «и начало нападать на нас, агрессивно толкать нас и таранить снизу», как рассказал Трувит NBC News.

«Мы сопротивлялись, пихали и пинали, но довольно быстро он засунул мою ногу в рот. И следующее, что я осознал, это то, что он откусил мне ступню и часть ноги».

Однако сейчас, всего через 15 месяцев после травмирующей встречи, Трувит готовится принять участие в трех международных гонках вместе со сборной США на Паралимпийских играх в Париже. 

Когда акула кружила, на первый план вышли тренировки Трувита по плаванию. «Мы приняли решение за долю секунды проплыть, спасая свою жизнь, примерно 75 ярдов по воде открытого океана обратно к лодке», — сказала она.

Две женщины добрались до безопасного судна, где Пилкинтон, спасая ей жизнь, по мнению Трувита, остановил кровотечение с помощью жгута.

Ее срочно доставили в больницу для оказания неотложной помощи, а затем отправили обратно в США на операцию. Она перенесла три операции: две в Майами для борьбы с инфекцией, а затем в Нью-Йорке, на ее 23-й день рождения, ей ампутировали левую ногу ниже колена. 

Мучительные воспоминания

Часть реабилитации Трувит включала занятия в бассейне, и ей помогал ее бывший тренер по плаванию в колледже Джейми Бароне. Возвращение в воду, даже в семейный бассейн в Дариене, штат Коннектикут, поначалу оказалось психологически трудным, потому что звуки погружения и плескания вызывали душераздирающие воспоминания о встрече с акулой.

Описывая Трувит как «самого трудолюбивого работника, которого я когда-либо встречал», Бароне говорит, что она никогда не пропускала ни дня тренировок, а воспоминания и дискомфорт уменьшались по мере того, как усерднее она работала. 

Хотя ее первоначальной целью было просто научиться пользоваться протезом ноги и восстановить силы, к декабрю Трувит участвовала в плавании вольным стилем и на спине на национальном чемпионате США по плаванию Паралимпийских игр в Орландо, штат Флорида, и выиграла медаль.

Идеи участия в Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году затем уступили место более амбициозному стремлению к Парижу в 2024 году.

После укуса акулы: Али Трувит
Все еще участвую в соревнованиях по плаванию – Али Трувит

В апреле этого года Трувит проплыл 400 метров вольным стилем в категории S10 для пловцов с физическими нарушениями, поражающими суставы, на международных соревнованиях в Португалии. Затем, на испытаниях в конце июня, она выиграла соревнования, которые позволили ей попасть в сборную США по Паралимпийским играм – дистанции 400 и 100 метров вольным стилем и 100 метров на спине.

Стать безопасным для воды

Трувит также нашел время для запуска фонда под названием «Сильнее, чем вы думаете». «Я поняла, насколько дорого стоит протезирование и как мало покрывает страховка», — говорит она. «Мне также напомнили, насколько важно для моего выживания быть умелым пловцом.  

"Я начал Сильнее, чем вы думаете помочь людям, нуждающимся в финансовой помощи с протезированием, а также помочь людям стать безопасными для воды».

Назвав пловца «вдохновляющим», губернатор Коннектикута назначил завтра (28 августа), день начала Паралимпийских игр, Днем Али Трувита в штате. 

«Я уникален в том смысле, что на меня напала акула, но я не уникален в том, что мы все переживаем трудности, травмы и трудные времена в жизни, и у всех нас есть способность подняться обратно», — сказал Трувит NBC.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте Федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате пожара на калифорнийском дайв-сафари Conception в 2019 году, однако в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан оплатить счет остается неясным. Колыбели для детенышей кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- поддержка/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- Cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ Станьте фанатом: https://www.scubadivermag .com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, Веб-сайт «Советы и советы», «Отчеты о путешествиях»: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------- -------------------------------------------------- -------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/

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00: 00 Введение
00:52 Scuba.com
02:09 Уход за ногами перед погружением
08:20 Уход за ногами после погружения

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Уход за ногами при подводном плавании #scuba #howto

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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