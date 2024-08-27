От жертвы акульего укуса до паралимпийца – за 15 месяцев

В мае прошлого года 22-летний Али Трувит занимался сноркелингом с лодки на островах Теркс и Кайкос вместе с пловчихой из команды Йельского университета Софи Пилкинтон.

Друзья наслаждались праздником, чтобы отпраздновать выпускной, но в этот момент поездка приняла мрачный оборот.

В этом районе не было акул, но то, что позже считалось бычьей акулой, внезапно приблизилось «и начало нападать на нас, агрессивно толкать нас и таранить снизу», как рассказал Трувит NBC News.

«Мы сопротивлялись, пихали и пинали, но довольно быстро он засунул мою ногу в рот. И следующее, что я осознал, это то, что он откусил мне ступню и часть ноги».

Однако сейчас, всего через 15 месяцев после травмирующей встречи, Трувит готовится принять участие в трех международных гонках вместе со сборной США на Паралимпийских играх в Париже.

Когда акула кружила, на первый план вышли тренировки Трувита по плаванию. «Мы приняли решение за долю секунды проплыть, спасая свою жизнь, примерно 75 ярдов по воде открытого океана обратно к лодке», — сказала она.

Две женщины добрались до безопасного судна, где Пилкинтон, спасая ей жизнь, по мнению Трувита, остановил кровотечение с помощью жгута.

Ее срочно доставили в больницу для оказания неотложной помощи, а затем отправили обратно в США на операцию. Она перенесла три операции: две в Майами для борьбы с инфекцией, а затем в Нью-Йорке, на ее 23-й день рождения, ей ампутировали левую ногу ниже колена.

Мучительные воспоминания

Часть реабилитации Трувит включала занятия в бассейне, и ей помогал ее бывший тренер по плаванию в колледже Джейми Бароне. Возвращение в воду, даже в семейный бассейн в Дариене, штат Коннектикут, поначалу оказалось психологически трудным, потому что звуки погружения и плескания вызывали душераздирающие воспоминания о встрече с акулой.

Описывая Трувит как «самого трудолюбивого работника, которого я когда-либо встречал», Бароне говорит, что она никогда не пропускала ни дня тренировок, а воспоминания и дискомфорт уменьшались по мере того, как усерднее она работала.

Хотя ее первоначальной целью было просто научиться пользоваться протезом ноги и восстановить силы, к декабрю Трувит участвовала в плавании вольным стилем и на спине на национальном чемпионате США по плаванию Паралимпийских игр в Орландо, штат Флорида, и выиграла медаль.

Идеи участия в Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году затем уступили место более амбициозному стремлению к Парижу в 2024 году.

Все еще участвую в соревнованиях по плаванию – Али Трувит

В апреле этого года Трувит проплыл 400 метров вольным стилем в категории S10 для пловцов с физическими нарушениями, поражающими суставы, на международных соревнованиях в Португалии. Затем, на испытаниях в конце июня, она выиграла соревнования, которые позволили ей попасть в сборную США по Паралимпийским играм – дистанции 400 и 100 метров вольным стилем и 100 метров на спине.

Стать безопасным для воды

Трувит также нашел время для запуска фонда под названием «Сильнее, чем вы думаете». «Я поняла, насколько дорого стоит протезирование и как мало покрывает страховка», — говорит она. «Мне также напомнили, насколько важно для моего выживания быть умелым пловцом.

"Я начал Сильнее, чем вы думаете помочь людям, нуждающимся в финансовой помощи с протезированием, а также помочь людям стать безопасными для воды».

Назвав пловца «вдохновляющим», губернатор Коннектикута назначил завтра (28 августа), день начала Паралимпийских игр, Днем Али Трувита в штате.

«Я уникален в том смысле, что на меня напала акула, но я не уникален в том, что мы все переживаем трудности, травмы и трудные времена в жизни, и у всех нас есть способность подняться обратно», — сказал Трувит NBC.

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