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Летающая рыба-игла убила итальянского серфера

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Джулия Манфрини на чартерном судне Naga Laut на островах Ментавай.
Джулия Манфрини на чартерном судне Naga Laut на островах Ментавай.

Итальянская серферша погибла в результате несчастного случая в Индонезии: из моря выпрыгнула рыба-игла и пронзила ей грудь.

Инцидент произошел утром 18 октября у Масокута на островах Ментавайи. Расположенные у берегов Суматры в восточной части Индийского океана, острова, как говорят, пользуются высоким рейтингом среди серферов.

Джулия Манфрини, 36 лет, из Турина, занималась серфингом и сноубордом. инструктор и управляла специализированным туристическим агентством AWAVE Travel. Она остановилась в Hidden Bay Resort со своим партнером Максом Ферро, который был на месте происшествия, когда произошел инцидент.

Джулия и Макс
Джулия Манфрини и Макс Ферро

Манфрини вытащили на берег и оказали первую помощь, когда ее доставили в медицинский центр, но было слишком поздно. Рыба-игла оставила колотую рану глубиной 5 см на левой стороне ее груди, и, как сообщается, в ее легких была морская вода.

«К сожалению, даже несмотря на смелые усилия ее партнера, персонала местного курорта и врачей, Джулию не удалось спасти», — заявили в АВАВЕ Путешествиесоучредитель Джеймс Колстон. «Мы считаем, что она умерла, занимаясь любимым делом, в месте, которое она любила».

Рыба-игла относится к Белониды семейство и имеют длинный, узкий клюв, полный острых зубов. Рыба может вырасти до 1 м в длину и обычно встречается в субтропических регионах, где питается в основном более мелкой рыбой, ракообразными и головоногими.

Рыба-игла (Christian Grill)
Рыба-игла (Christian Grill)

Рыба-игла способна совершать короткие прыжки из воды со скоростью до 40 миль в час (скорость дротика, брошенного в доску), и часто перепрыгивает через палубы мелководных судов.

В некоторых частях Индо-Тихоокеанского региона традиционные рыбаки считают, что летающая рыба-игла представляет для них большую опасность, чем другие формы морской жизни.

Когда клюв ударяет по плоти, он может нанести глубокие колотые раны и, как известно, ломается внутри жертвы. Хотя нет никаких предположений, что рыбы намеренно агрессивны по отношению к людям, было зафиксировано несколько смертей и серьезных травм. 

Клювы игл-рыб могут нанести значительный ущерб
Клювы игл-рыб могут нанести значительный ущерб

Ранее в 2024 году 59-летний филиппинский рыбак получил ранение в живот от выпрыгнувшей рыбы-иглы или Бало у острова Панай и скончался от потери крови до прибытия в больницу.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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