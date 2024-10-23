Летающая рыба-игла убила итальянского серфера

Итальянская серферша погибла в результате несчастного случая в Индонезии: из моря выпрыгнула рыба-игла и пронзила ей грудь.

Инцидент произошел утром 18 октября у Масокута на островах Ментавайи. Расположенные у берегов Суматры в восточной части Индийского океана, острова, как говорят, пользуются высоким рейтингом среди серферов.

Джулия Манфрини, 36 лет, из Турина, занималась серфингом и сноубордом. инструктор и управляла специализированным туристическим агентством AWAVE Travel. Она остановилась в Hidden Bay Resort со своим партнером Максом Ферро, который был на месте происшествия, когда произошел инцидент.

Джулия Манфрини и Макс Ферро

Манфрини вытащили на берег и оказали первую помощь, когда ее доставили в медицинский центр, но было слишком поздно. Рыба-игла оставила колотую рану глубиной 5 см на левой стороне ее груди, и, как сообщается, в ее легких была морская вода.

«К сожалению, даже несмотря на смелые усилия ее партнера, персонала местного курорта и врачей, Джулию не удалось спасти», — заявили в АВАВЕ Путешествиесоучредитель Джеймс Колстон. «Мы считаем, что она умерла, занимаясь любимым делом, в месте, которое она любила».

Рыба-игла относится к Белониды семейство и имеют длинный, узкий клюв, полный острых зубов. Рыба может вырасти до 1 м в длину и обычно встречается в субтропических регионах, где питается в основном более мелкой рыбой, ракообразными и головоногими.

Рыба-игла (Christian Grill)

Рыба-игла способна совершать короткие прыжки из воды со скоростью до 40 миль в час (скорость дротика, брошенного в доску), и часто перепрыгивает через палубы мелководных судов.

В некоторых частях Индо-Тихоокеанского региона традиционные рыбаки считают, что летающая рыба-игла представляет для них большую опасность, чем другие формы морской жизни.

Когда клюв ударяет по плоти, он может нанести глубокие колотые раны и, как известно, ломается внутри жертвы. Хотя нет никаких предположений, что рыбы намеренно агрессивны по отношению к людям, было зафиксировано несколько смертей и серьезных травм.

Клювы игл-рыб могут нанести значительный ущерб

Ранее в 2024 году 59-летний филиппинский рыбак получил ранение в живот от выпрыгнувшей рыбы-иглы или Бало у острова Панай и скончался от потери крови до прибытия в больницу.

Также в Дивернете: РЫБА-МЕЧ ЗАСТРЯЛА НА ДАЙВЕРЕ – НА ГЛУБИНЕ 222 М