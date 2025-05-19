Винт рыболовного судна травмировал водолазов на Тайване

Днем 17 мая два аквалангиста получили серьезные травмы на Тайване после удара винтом рыболовецкого судна. Инцидент произошел более чем в 1 км к юго-востоку от пляжа Хоубиху на полуострове Хенгчун на самой южной оконечности острова.

По данным агентства, водолазы плавали на поверхности с надутыми спасательными жилетами, ожидая, когда их подберет дайв-бот. United Daily News.

Сообщается, что рыболовное судно прибыло из Уши на северо-востоке Тайваня и двигалось на «высокой скорости», когда его винт ударил мужчин, после чего судно продолжило свой путь.

Оба дайвера, 41-летний и 38-летний, получившие тяжелые травмы, носили фамилию Лю, хотя не было подтверждено, что они являются родственниками.

Оба мужчины получили множественные рваные раны, а младший получил травмы, которые были описаны как опасные для жизни, включая переломы одной ноги, груди, плеча и руки. Третий дайвер получил лишь незначительную травму ноги, но был оставлен в больнице для наблюдения.

Береговая охрана Тайваня заявила, что были взяты показания у экипажей как водолазного катера, так и рыболовного судна, и что она расследует инцидент, хотя, как сообщается, капитана уже обвиняли в несоблюдении морских условий и превышении скорости.

По словам местных операторов дайвинга, в последние годы неоднократно возникали конфликты с рыбаками из-за приоритетного использования каналов в районе Хоубиху.

Недавний инцидент произошел в Национальный парк Кэньдин область, которая выпустила предупреждение о безопасности для судов, работающих вблизи обозначенных мест для погружений, призывая их снизить скорость и быть бдительными в отношении малых и средних предприятий. Однако официального предложения об ограничении доступа лодок в эту область не поступало.

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