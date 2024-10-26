Рыбак выбросил мертвого любителя подводного плавания обратно в море

Рыбак в Греции, который нашел в своих сетях тело любителя подводного плавания с маской и трубкой и выбросил его обратно в море, был признан виновным в непредумышленном убийстве.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года, когда неназванный 55-летний обвиняемый заметил труп, вытаскивая свои сети в районе Пелион на побережье Эгейского моря Греции. Место находилось к востоку от города Волос, где на прошлой неделе проходил суд.

74-летний ныряльщик с маской и трубкой был объявлен властям пропавшим без вести накануне. Но вместо того, чтобы передать новость о своем открытии, рыбак сначала покинул место происшествия, Береговая охрана офицеры сообщили суду.

Он вернулся позже и, обнаружив, что ныряльщик все еще застрял в сетях, отпустил тело и позволил ему уплыть. Он сказал суду, что был напуган и запаниковал, согласно отчету суда Kathimerini.

Позднее тело было обнаружено в 5 метрах от берега и извлечено сотрудниками береговой охраны, водолазом-любителем и другими волонтерами.

Приговор за непредумышленное убийство был вынесен на основании того, что любитель подводного плавания с маской и трубкой попался в сети, принадлежавшие рыбаку, хотя в качестве смягчающего обстоятельства он заявил суду, что установил над ними два буя, которые должны были служить предупреждением для всех водопользователей не приближаться к ним.

Рыбака приговорили к 22 месяцам лишения свободы условно.

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