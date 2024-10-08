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Части тела женщины-дайвера найдены в акуле

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Дайвер найден в желудке акулы: Колин Монфоре
Коллин Монфор

Останки американской дайверши, пропавшей без вести во время погружения с лодки в отдаленной части Индонезии, по-видимому, были найдены в желудке акулы, однако ее муж и друзья оспаривают версию о том, что причиной ее смерти было именно животное, и говорят, что она была бы в ужасе, если бы вину возложили на акулу.

68 сентября 7-летняя Коллин Монфоре была отделена от остальной группы из семи дайверов сильным течением на глубине около 26 метров у берегов Пулау Реонг, небольшого острова недалеко от Ветара в архипелаге Алор. 

Группа повернула в ответ на изменение направления течения и наличие нисходящего течения, и в этот момент, как предполагалось, у нее все еще оставалось полбака воздуха.

Дайв-гид не смог связаться с Монфоре, чтобы помочь ей вернуться на лодку, и ее исчезновение побудило поисковиков продолжиться восемь дней.

Остров Реонг у берегов Ветара (Google Earth)
Остров Реонг у берегов Ветара (Google Earth)

6 октября рыбак в Тиморе-Лешти, примерно в 120 км к югу от Реонга и за пределами индонезийской территории, сообщил об убийстве акулы, которая, по его словам, находилась в бедственном положении, и об обнаружении в ее желудке частей тела женщины, а также остатков гидрокостюма и купальника. 

Власти Тимора-Лешти связались с Индонезийская морская и береговая охрана, но хотя родственники и друзья сообщают, что тело идентифицировано как тело Монфоре, это пока официально не подтверждено.

Проясняем ситуацию

Монфоре, мать двоих детей, отправилась в семинедельный дайвинг-тур со своим мужем Майком. Старые друзья из Мичигана Рик и Ким Сасс, которые много лет до выхода на пенсию владели дайвинг-центром, говорят, что Майк Монфоре связался с ними после смерти жены, чтобы прояснить ситуацию с ее судьбой.

Они описали ее как очень опытного дайвера и говорят, что течения во время погружения считались управляемыми, и что она, скорее всего, умерла в результате неуказанной медицинской проблемы. Хотя и было возможно, что акула съела ее тело после смерти, крайне маловероятно, что она напала на нее или стала причиной ее смерти. Нападения акул в этом районе редки.

«У акул желудок приспособлен к быстрому перевариванию», — заявила Ким Сасс в социальных сетях. «Желудок содержит сильные кислоты и ферменты, которые быстро расщепляют пищу на более мелкие частицы. 

«Тело Коллин можно было опознать. Ее отпечатки пальцев (опять же опознавательные) используются нашим посольством США и местным правительством для доказательства смерти. Это было бы невозможно, если бы акула напала на нее несколько недель назад».

Сасс говорит, что она совершила не менее тысячи погружений с Монфоре и что она была превосходным дайвером. Данные дайв-компьютера Майка Монфоре, фотографии, сделанные во время погружения, и заявления других дайверов и дайв-гида в совокупности предполагали, что ее подруга умерла в результате медицинской проблемы.

«Я не верю, что ее жизнь оборвалась из-за окружающей среды и уж тем более не из-за акулы», — говорит она. «Муж Коллин сказал, что она была бы убита горем, узнав, что из-за нее погибла акула, и что ее смерть снова порочит репутацию акул».

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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