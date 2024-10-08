Части тела женщины-дайвера найдены в акуле

Останки американской дайверши, пропавшей без вести во время погружения с лодки в отдаленной части Индонезии, по-видимому, были найдены в желудке акулы, однако ее муж и друзья оспаривают версию о том, что причиной ее смерти было именно животное, и говорят, что она была бы в ужасе, если бы вину возложили на акулу.

68 сентября 7-летняя Коллин Монфоре была отделена от остальной группы из семи дайверов сильным течением на глубине около 26 метров у берегов Пулау Реонг, небольшого острова недалеко от Ветара в архипелаге Алор.

Группа повернула в ответ на изменение направления течения и наличие нисходящего течения, и в этот момент, как предполагалось, у нее все еще оставалось полбака воздуха.

Дайв-гид не смог связаться с Монфоре, чтобы помочь ей вернуться на лодку, и ее исчезновение побудило поисковиков продолжиться восемь дней.

Остров Реонг у берегов Ветара (Google Earth)

6 октября рыбак в Тиморе-Лешти, примерно в 120 км к югу от Реонга и за пределами индонезийской территории, сообщил об убийстве акулы, которая, по его словам, находилась в бедственном положении, и об обнаружении в ее желудке частей тела женщины, а также остатков гидрокостюма и купальника.

Власти Тимора-Лешти связались с Индонезийская морская и береговая охрана, но хотя родственники и друзья сообщают, что тело идентифицировано как тело Монфоре, это пока официально не подтверждено.

Проясняем ситуацию

Монфоре, мать двоих детей, отправилась в семинедельный дайвинг-тур со своим мужем Майком. Старые друзья из Мичигана Рик и Ким Сасс, которые много лет до выхода на пенсию владели дайвинг-центром, говорят, что Майк Монфоре связался с ними после смерти жены, чтобы прояснить ситуацию с ее судьбой.

Они описали ее как очень опытного дайвера и говорят, что течения во время погружения считались управляемыми, и что она, скорее всего, умерла в результате неуказанной медицинской проблемы. Хотя и было возможно, что акула съела ее тело после смерти, крайне маловероятно, что она напала на нее или стала причиной ее смерти. Нападения акул в этом районе редки.

«У акул желудок приспособлен к быстрому перевариванию», — заявила Ким Сасс в социальных сетях. «Желудок содержит сильные кислоты и ферменты, которые быстро расщепляют пищу на более мелкие частицы.

«Тело Коллин можно было опознать. Ее отпечатки пальцев (опять же опознавательные) используются нашим посольством США и местным правительством для доказательства смерти. Это было бы невозможно, если бы акула напала на нее несколько недель назад».

Сасс говорит, что она совершила не менее тысячи погружений с Монфоре и что она была превосходным дайвером. Данные дайв-компьютера Майка Монфоре, фотографии, сделанные во время погружения, и заявления других дайверов и дайв-гида в совокупности предполагали, что ее подруга умерла в результате медицинской проблемы.

«Я не верю, что ее жизнь оборвалась из-за окружающей среды и уж тем более не из-за акулы», — говорит она. «Муж Коллин сказал, что она была бы убита горем, узнав, что из-за нее погибла акула, и что ее смерть снова порочит репутацию акул».

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