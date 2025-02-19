Косаток отстрелили после их массового выброса на берег

Стая из более чем 150 малых косаток массово выбросилась на берег на отдаленном пляже на северо-западе Тасмании. Поскольку около 90 особей, которые еще не погибли, находились в состоянии сильного стресса, теперь сотрудникам департамента охраны окружающей среды приходится их усыплять.

Спасателям оказалось сложно добраться до изолированного участка реки Артур, расположенного примерно в 300 км от Лонсестона, на своих транспортных средствах и оборудовании.

Попытки снять китов с мели в текущих морских условиях, которые, как ожидается, останутся сложными в течение следующих нескольких дней, не увенчались успехом: ослабленные китообразные не смогли проплыть мимо прорыва и были смыты обратно.

Некоторые из выбросившихся на берег малых косаток (Служба парков и дикой природы Тасмании)

В Служба парков и дикой природы Тасмании заявил, что эвтаназия всех оставшихся китов была согласована в качестве крайней меры и осуществлялась путем отстрела на основании экспертных оценок ветеринаров дикой природы, чтобы предотвратить дальнейшие страдания животных.

Более 80% австралийских китов, выбрасывающихся на берег, как сообщается, происходит в Тасмании, хотя прошло уже более полувека с тех пор, как там массово выбрасывались малые косатки. Чаще всего в этом замешаны гриндовые киты.

Ложные косатки (Псевдорка красная) меньше и тоньше косаток и не имеют их белых пятен – название происходит от сходства в форме черепа. Вид может вырастать до 6 м в длину и весить 1.5 тонны.

В Шотландии погиб горбатый кит, получивший травму от укуса

Мертвый горбатый кит (Фил Дикинсон)

Между тем, после двух сообщений о Диверне недавно (см. ниже) горбатых китов, спасенных от запутывания в канатах у шотландского острова Скай, молодой самец горбатого кита был выброшен на берег на западном материке мертвым со следами травм, полученных в результате запутывания.

Тушу заметили на полуострове Кинтайр между Клонейгом и Скипнессом 15 февраля, и, судя по всему, это было ранее здоровое животное.

По словам очевидцев, вокруг хвостовой части были обнаружены «очень глубокие раны и другие, более легкие следы от веревок». Шотландская программа по выбрасыванию морских животных на берег (SMASS) волонтер Фил Дикинсон. «Первоначальный вывод — он умер от утопления, запутавшись в сетях».

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