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Извлечение тела спелеодайвера «технически сложно»

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Подъем тела: Река Бренно (Зигмунд Мандельсон)
Река Бренно (Зигмунд Мандельсон)

Водолаз погиб в пещере в швейцарском кантоне Тичино, и теперь подъем его тела представляет собой сложную задачу для опытных спасателей. После того, как 2 ноября он не вернулся с запланированного погружения, мужчина был найден на глубине 40 м примерно в 200 м от входа в пещеру.

Пещера расположена в долине Бленио, недалеко от истока реки Бренно. Тичино кантональная полиция О гибели человека сообщили вчера (4 ноября) и сообщили, что дайвер вошел в пещеру поздним утром двумя днями ранее, а о его невозвращении сообщили около 2.30:XNUMX.

Полиция запросила специализированную помощь у водолазов Швейцарской спелеологической спасательной службы, которых доставили на место на вертолете. воздушно-спасательная служба REGA. Тело водолаза было обнаружено около 7.30 вечера.

Работа по извлечению тела началась на следующий день после его обнаружения, но полиция описала ее как «особенно сложную и технически сложную», поэтому она может занять несколько дней и потребовать многочисленных погружений опытных спелеологов. 

Операция по подъему была осложнена узостью проходов, конфигурацией пещеры и плохой видимостью под водой. Официальная идентификация водолаза пока не представляется возможной, заявила полиция.

Тичино — самый южный кантон Швейцарии, расположенный в основном к югу от Альп. Его дайверские достопримечательности обычно связаны с прозрачностью его вод для речного и озерного дайвинга.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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