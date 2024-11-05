Извлечение тела спелеодайвера «технически сложно»

Водолаз погиб в пещере в швейцарском кантоне Тичино, и теперь подъем его тела представляет собой сложную задачу для опытных спасателей. После того, как 2 ноября он не вернулся с запланированного погружения, мужчина был найден на глубине 40 м примерно в 200 м от входа в пещеру.

Пещера расположена в долине Бленио, недалеко от истока реки Бренно. Тичино кантональная полиция О гибели человека сообщили вчера (4 ноября) и сообщили, что дайвер вошел в пещеру поздним утром двумя днями ранее, а о его невозвращении сообщили около 2.30:XNUMX.

Полиция запросила специализированную помощь у водолазов Швейцарской спелеологической спасательной службы, которых доставили на место на вертолете. воздушно-спасательная служба REGA. Тело водолаза было обнаружено около 7.30 вечера.

Работа по извлечению тела началась на следующий день после его обнаружения, но полиция описала ее как «особенно сложную и технически сложную», поэтому она может занять несколько дней и потребовать многочисленных погружений опытных спелеологов.

Операция по подъему была осложнена узостью проходов, конфигурацией пещеры и плохой видимостью под водой. Официальная идентификация водолаза пока не представляется возможной, заявила полиция.

Тичино — самый южный кантон Швейцарии, расположенный в основном к югу от Альп. Его дайверские достопримечательности обычно связаны с прозрачностью его вод для речного и озерного дайвинга.

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