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Работодатель не проверил здоровье водолаза

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Неудачи со стороны работодателя: Manns Harbor Bridge (Fredlyfish4)
Мост Маннс-Харбор в Северной Каролине (Fredlyfish4)

По данным Министерства труда США, ряд нарушений правил безопасности привел к предотвратимой гибели водолаза под водой на мосту Маннс-Харбор в проливе Кроатан в Северной Каролине.

Департамент установил, что подрядчик Coastal Gunite Construction из Мэриленда не провел оценку состояния здоровья 47-летнего водолаза перед тем, как он приступил к новой работе в компании в июне прошлого года, в результате чего он получил смертельные травмы. 

Компания работает с 1983 года и нанимает водолазов для строительства, обслуживания и ремонта морской инфраструктуры.

Следователи из Министерства труда Управление по охране труда и технике безопасности (OSHA) обнаружила, что группа водолазов из четырех человек, нанятая Coastal Gunite, проводила подводные испытания на мостике, когда через несколько секунд после погружения с лодки на глубину около 6 м водолаз перестал реагировать и не отвечал на радиовызовы.

Члены команды извлекли водолаза из воды и провели реанимационные мероприятия, ожидая прибытия спасателей, однако реанимировать его не удалось. 

Недостатки на месте погружения

Следователи OSHA выявили ряд нарушений правил безопасности на месте погружения, включая неспособность Coastal Gunite оценить пригодность рабочих к погружению и обеспечить наличие средств первой помощи и ручного реанимационного аппарата. 

Кроме того, компания неправильно разместила воздухозаборник, подвергнув сотрудников возможному загрязнению подаваемого им воздуха, и не проводила регулярных испытаний чистоты воздуха в компрессорных системах, а также ежегодных испытаний давления в воздушных шлангах.

«Обеспечение физической подготовки сотрудников для коммерческого водолазного дела является основополагающей частью безопасности на рабочем месте», — заявила Ким Мортон, директор регионального офиса OSHA в Роли.

«Работодатели обязаны защищать своих работников, внедряя строгие протоколы безопасности и проводя тщательные предварительные оценки, особенно в таких высокорисковых отраслях, как коммерческий дайвинг. Этот трагический инцидент можно было предотвратить». 

OSHA предъявила Coastal Gunite Construction обвинения в четырех серьезных нарушениях и предложила штраф в размере 40,329 31,890 долларов США (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов), максимальную сумму, которую она могла бы юридически рекомендовать. Компания имеет возможность оспорить выводы.

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00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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