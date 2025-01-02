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Восемь дайверов прошли 30-часовой дрейф в Палау

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Палау, где пропали восемь дайверов
Палау

Семь туристов-дайверов и их местный гид провели почти 30 часов в воде у тихоокеанских островов Палау, прежде чем их спас рыбак, которого Береговая охрана США называет «добрым самаритянином». 

Сообщается, что дайверы, прибывшие из Китая в Микронезию, пропали без вести около популярного места для дайвинга Peleliu Corner примерно в полдень в День подарков, оставшись незамеченными на поверхности после 45-минутного погружения с лодки.

Остров Пелелиу находится к юго-западу от самого большого острова Палау Бабелдаоб, а участок Корнер известен своими сильными течениями. В то время в этом районе были грозы и сильный дождь, с метровыми волнами и 2-метровыми зыбями.

Поисково-спасательная операция была начата спасательными службами Палау к юго-западу от Пелелиу, но распространилась за пределы территории страны на регион, находящийся под контролем Береговой охраны США в целях поиска и спасания.

Это послужило толчком к операции, координируемой Береговая охрана Микронезии, базирующейся на Гуаме, с утра 27 декабря. Моделирование дрейфа правильно показало, что группа, скорее всего, дрейфовала на северо-запад, и операция была смещена в этом направлении, когда рыбак Джером Сакурай случайно наткнулся на дайверов около 4 часов вечера.

По расчетам береговой охраны, их отнесло примерно на 50 км к северо-западу от места погружения, но они держались вместе и находились в, как было описано, «хорошем состоянии».

«Безопасное возвращение восьми пропавших дайверов около Peleliu Corner является свидетельством невероятного духа сообщества Палау», — сказал координатор миссии, командир береговой охраны Райан Кроуз. «Бдительность и быстрые действия местного рыбака в конечном итоге привели к успешному завершению поисков, продемонстрировав жизненно важную роль жителей Палау и их глубокую связь со своими водами». 

В поисках также принимали участие Подразделение по обеспечению соблюдения морского правопорядка Палау, государственные рейнджеры и авиация Pacific Mission Aviation.

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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