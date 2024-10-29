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Египетское судно для дайвинга затонуло на юге
В далеком южном Красном море на египетской стороне затонула лодка с дайвингом, после того как ее капитан, по-видимому, проигнорировал предупреждения о суровых погодных условиях. 18 гостей-дайверов смогли выбраться с лодки вместе с командой, но большинству пришлось бросить свои вещи и впоследствии провести около восьми часов в дрейфе на небольших лодках.
Инцидент произошел рано утром 24 октября, на полпути чартерного рейса из Хаматы. 30-метровое египетское судно
Соблазнение, судно с тремя двухместными каютами на верхней палубе и шестью двухместными каютами на нижней палубе, предлагало как подводное плавание, так и кайтсерфинг.
Сообщается, что в ту ночь большинство судов, включая суда для дайвинга, прислушались к предупреждениям о штормовой погоде и высоких волнах и остались севернее, в более защищенной зоне рифа Сатайя.
СоблазнениеОднако судно дошло до рифа Эльба недалеко от границы с Суданом, где, как полагают, в деревянном корпусе судна произошла течь.
Лодка была зафрахтована для поездки «на дальний юг» группой дайверов из
Клуб любителей подводного плавания «Лаваль» на северо-западе Франции. Двое из единственных четырех членов, которым удалось спасти свои паспорта во время затопления, вернулись во Францию в прошлые выходные и рассказали об инциденте Франс Инфо. Странный ракурс
Первые четыре дня погружений с Seaduction были «великолепными»
Бывший президент клуба Франсуа Пайяр и помощник казначея Филипп Галоде рассказали, что поездка была организована на дайвинг-шоу в январе. Группа прибыла в Египет 18 октября, и Пайяр описал их первые четыре дня погружений как «великолепные».
Галоде сказал, что он задремал около 3 часов ночи, когда его друг спросил, не кажется ли ему, что лодка лежит под странным углом. «Я поднялся наверх, чтобы посмотреть, что происходит», — сказал он. «По словам капитана, все было под контролем». Другие гости позже сказали, что заметили список еще в 2 часа ночи.
«Через полчаса лодку начало очень сильно трясти», — сказал Пайяр. «Мы начали вытаскивать спасательные жилеты, предполагая, что лучше не станет, что бы ни говорил капитан. Наконец, мы сделали то, чего не сделал капитан, а именно — приготовились к эвакуации».
К 3.30:XNUMX утра вода в каюте начала подниматься, сказал Пайяр. «Мы все спаслись в последнюю минуту — лодка сильно накренилась, а затем полностью перевернулась. Была паника, все прыгнули в воду». Всем водолазам удалось надеть спасательные жилеты, но мало кто успел одеться, забрать паспорта, телефоны, наличные или любое другое личное имущество.
Пайяр отметил, что 10 членов экипажа выполнили приказ капитана, но не были «опытными моряками».
Замечено с траулера
На борту находились два 5-метровых RIB, но, похоже, времени хватило только на один из них и одну или несколько из четырех спасательных шлюпок. Среди сильных волн для того, чтобы оставаться на плаву, приходилось постоянно выпрыгивать из воды.
Выжившие провели восемь часов в дрейфе, прежде чем траулер заметил оранжевый чехол спасательной шлюпки и смог поднять их на борт и снабдить теплой одеждой. Позже их перевели на военно-морское патрульное судно, которое доставило их на берег, откуда их отвезли на автобусе в отель в Хургаде, и они прибыли только утром 25 октября.
14 дайверов, потерявших паспорта и личные вещи, остались ждать, пока французское консульство в Каире примет необходимые меры для разрешения им поездки, однако их предупредили, что это может произойти не раньше завтрашнего дня (30 октября).
«Консул попросил их немедленно принять меры в отношении своих страховых компаний, но они ничего не могут сделать», — сказала Нелли Леру в интервью
Франция Bleu, сказала о своем 59-летнем муже Паскале. «У них ничего не осталось. У моего мужа даже нет обуви на ногах. Травма все еще очень значительна — он только что сказал мне, что у него были флэшбэки и что он не мог спать».
Клэр Пенар, нынешний президент дайвинг-клуба, все еще ожидала репатриации, когда она рассказала
Франс Инфо что уровень бюрократии, задействованный в этом процессе, сделал этот процесс сложным. «Это чрезвычайно сложно», — сказала она, «и эвакуация лодки была особенно травматичной для всех нас, потому что мы действительно думали, что умрем».
Египта
Палата дайвинга и водного спорта заявил Диверне: «Несчастный случай Соблазнение В настоящее время расследованием дела о сафари занимаются соответствующие органы». Диверне обратился к оператору Соблазнение для комментариев.
Также в Дивернете: ДАЙВИНГ-БООТ EXOCET ЗАТОНУЛ ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С РИФОМ В КРАСНОМ МОРЕ, КРАСНОМОРСКОЕ СПОРТИВНОЕ САДОВОДНОЕ АГЕНТСТВО ЗАТОНУЛО В АБУ-НУХАСЕ, «НАША ДАЙВИНГ-БОРД ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ: ЧТО ТЕПЕРЬ?», ВЫЖИВШИЕ ГОВОРЯТ ПОСЛЕ СМЕРТЕЛЬНОГО ПОЖАРА НА ВОДОЛАЗНОМ БОТЕ В КРАСНОМ МОРЕ, НАСКОЛЬКО ХОРОШО ПОКРЫТО ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА САЙВАБОРДЕ? wpDiscuz
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