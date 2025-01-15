BBC сообщает о попытках принуждения выживших дайверов из Си Стори

По-видимому, преждевременные попытки египетских властей Красного моря привязать Морская история После месячного расследования смертельного инцидента, проведенного командой BBC News, выяснилось, что судно с дайвинг-сафари затонуло из-за необычной волны, а также действия оператора судна по блокированию потенциально опасных сообщений от выживших.

Морская история покинул Порт-Галиб 24 ноября, отправившись в шестидневное путешествие, на борту судна находились 31 международный гость, три дайв-гида и 12 членов египетского экипажа. как сообщалось ранее on Диверне. Несколько дайверов в последнюю минуту были «обновлены» с лодки, которую они изначально забронировали, даже несмотря на то, что маршрут был другим.

Рано утром следующего дня судно перевернулось и затонуло, в результате чего 11 человек пропали без вести, включая британскую пару.

Одиннадцать из 35 выживших, в основном опытные аквалангисты, сейчас были опрошены BBC. Они сообщили, что в течение нескольких часов после того, как их вытащили на берег, их «допрашивали» либо на больничных койках, либо на курорте, где их разместили, люди, называющие себя «судьями».

Они также рассказали о том, что на них оказывалось давление с целью заставить их подписать свидетельские показания, которые, что является явным конфликтом интересов, были переведены с английского на арабский язык сотрудником египетского оператора судна Dive Pro Liveaboard.

Некоторые утверждали, что их допрашивал человек, которого они приняли за официального следователя, но позже выяснилось, что это был дайв-гид Dive Pro Liveaboard.

Он и другие сотрудники настоятельно рекомендовали выжившим подписать отказы, в которых говорилось: «Я никого не обвиняю в совершении какого-либо уголовного правонарушения.Один из дайверов рассказал, что такой отказ был вручен ему, когда он еще давал свидетельские показания, а британский врач рассказала, что ей сказали, что она не может покинуть комнату, пока все показания не будут даны.

Некоторые дайверы отказались подписывать документы, и никому не разрешили оставить себе копии, хотя некоторые из тех, кто переводил их с помощью телефонных приложений, описывали отсутствие «изобличающих подробностей», о которых они сообщили. Подобная практика с показаниями свидетелей уже отмечалась ранее после инцидентов с дайвинг-сафари в Красном море.

Даже когда одна группа пыталась улететь домой, представитель Dive Pro Liveaboard, как говорят, пытался обманом заставить их подписать отказы. Он утверждал, что документы были разрешением на прохождение контрольно-пропускных пунктов аэропорта, по словам американского дайвера, который предупредил остальных не подписывать.

Уродливая волна

Собеседники BBC также обвинили египетских чиновников в том, что они заранее, вскоре после того, как произошло опрокидывание судна, решили списать это на аномальную волну.

Океанограф доктор Саймон Боксолл повторил свое утверждение, сделанное во время инцидента, что волна высотой 4 м не могла быть причиной затопления в преобладающих условиях, и обвинил в этом пилота или ошибку конструкции лодки, или и то, и другое. Выжившие согласились, что условия не представляли больших проблем при отплытии с места крушения.

Однако одному из водолазов, попросившему показать копию окончательного отчета следователей, ответили, что в этом нет смысла, поскольку «единственный, кто несет за это ответственность — это море».

В первой части репортажа BBC выжившие заявили, что ночью Морская история Казалось, что судно раскачивалось и переваливалось сильнее, чем можно было ожидать, учитывая не слишком благоприятную погоду: тяжелая незакрепленная мебель скользила по палубе, а небольшая надувная лодка едва не упала за борт.

Незадолго до 3 часов ночи Морская история перевернулся на бок с «громким хлопком», двигатели заглохли, и все огни погасли.

Почти все погибшие или пропавшие без вести были размещены на правом борту судна, упавшего в море. Из тех, кто добрался до палубы, с трудом передвигаясь по незакрепленной мебели и фурнитуре, немногим удалось найти спасательный жилет. Один из них сказал, что его спасательный жилет не работает должным образом, а в фонаре нет батареек.

Другие, кто успел сесть на спасательные плоты, увидели капитана и несколько членов экипажа, которые уже были там, капитан, как сообщается, взял одно из трех одеял, предоставленных ему. Инструктаж по безопасности обещал еду и воду на плотах, но гости сказали BBC, что ничего этого нет. Фонарь не работал, а сигнальные ракеты уже были использованы.

35 часов в воздушном кармане

Хотя выжившие согласны, что лодка затонула до 3 утра, местные власти утверждают, что они получили сигнал бедствия только около 5.30 утра. Спасательным судам потребовалось восемь часов, чтобы добраться до плотов, поскольку они дрейфовали на восток, и спасатели также не спешили прибывать Морская история сами, рассказали BBC выжившие.

Супруги Люсианна Галетта и Кристоф Лемменс не смогли найти свои спасательные жилеты и оказались зажаты водой и мусором в коридоре.

Они оказались в воздушном кармане в машинном отделении в кормовой части, которая выступала над водой, позже к ним присоединился инструктор по дайвингу Юсеф аль-Фарамави.

«У нас не было никакой связи с внешним миром, ничего. Никто не пытался проверить, есть ли там кто-то живой», — сказал Галетта. «Я был настолько готов умереть. Мы не думали, что кто-то придет».

Их нашел только после 35-часового мучительного испытания дядя аль-Фарамави Хаттаб аль-Фарамави, местный инструктор, который вызвался провести поиски в затопленных коридорах.

Водолазы также спасли двух человек из другого воздушного кармана в каюте на нижней палубе, и были извлечены четыре тела. Однако выжившие задались вопросом, почему египетский флот, руководивший операцией, по-видимому, не смог задействовать собственных водолазов.

Британская пара Тарик Синада и Дженни Коусон не найдены

До сих пор отсутствует пара из Девона Дженни Коусон и Тариг Синада, которые, как говорят, всегда тщательно изучали дайвинг-боты, но среди тех, кто перешел на Морская история в последнюю минуту и ​​разместился на правом борту главной палубы.

Семья и друзья рассказали BBC, как египетские чиновники сообщили им, что Морская история не были найдены — даже когда они смотрели по телевизору репортажи о пострадавшем судне.

Обвинив власти в сокрытии информации с целью защиты туристической отрасли, они теперь призывают к открытому расследованию затопления. Ни египетское правительство, ни Dive Pro Liveaboard не ответили на просьбы BBC прокомментировать обвинения, содержащиеся в ее репортажах.

Диверне аналогично не получил ответа от оператора после запроса комментариев, когда произошел инцидент, хотя после пожара на другом его лодок, Морская легенда, в ходе которого в марте прошлого года скончался гость из Германии, оно отреагировало, хотя и заявило лишь, что не может давать комментарии до получения окончательного отчета от прокуратуры.

Полные репортажи BBC Джо Инвуда, Часть 1 и Часть 2, можно прочитать на сайте BBC News.

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