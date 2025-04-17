Дознание в Дорсете: водолазы, разделенные вихрем

Двадцатилетняя дайвер Эмили Шервин пропала у побережья Дорсета в июле прошлого года и так и не была найдена. Она не смогла всплыть после погружения у Old Harry Rocks в Handfast Point 23 июля, и полномасштабное 24-часовое поисково-спасательная операция оказались безрезультатными.

Теперь следствие пришло к выводу, что, хотя причина предполагаемой смерти Шервин остается неизвестной, она произошла из-за того, что она и ее приятель попали в водоворот. Судебное разбирательство проходило в Коронерский суд Дорсета сегодня (17 апреля) и были сообщены Борнмутское Эхо и других средств массовой информации.

изменчивые воды

Шервин была в составе группы, отправившейся на вечернее дрейфовое погружение. Ее приятельница и подруга Бетани Прайор сказала, что поездка на лодке из Пула была неспокойной, но дайверы были в хорошем настроении.

Old Harry's Rocks (Малк Макдональд)

Около 6:7 эта пара последней вошла в море и находилась на глубине около XNUMX м, когда столкнулась с тем, что Прайор описал как «вихрь», что указывает на водоворот с нисходящим потоком.

«Мы лежали горизонтально лицом друг к другу и держались за руки», — заявила она. «Я дала Эмили сигнал, что что-то не так, указала на свои уши и дала ей сигнал подняться обратно. Я сделала это два или три раза.

«В этот момент мы попали в водоворот и начали вращаться. Из-за вращения я не смог проверить свой подводный компьютер. Я просто чувствовал себя дезориентированным».

Прайор подала сигнал подняться, но не увидела ответного сигнала. Видимость была менее 1 м, оценила она, и объяснила, что в этот момент последовательность событий стала туманной.

«Она была в вертикальном положении, и ее регулятор был вынут изо рта», — сказал Прайор о Шервине. «В тот момент она тонула, и я попытался дотянуться, но это было невозможно. В этот момент я почувствовал, как вода просачивается в мою маску.

«Мы сильно ударились о дно моря, и я не смог увидеть Эмили», — продолжил Прайор. «Я быстро поднялся на поверхность и поговорил со шкипером, который подал сигнал Mayday».

«Ее безопасное место»

Помощник коронера округа Ричард Миддлтон сообщил суду, что Шервин приехала из Пула и только что закончила первый год обучения по сохранению морской среды в Плимутском университете. Она получила квалификацию дайвера PADI прошлым летом.

Накануне Шервин отпраздновала свой 20-й день рождения в кругу семьи, и ее мать Эллен рассказала суду, что ее дочь была «увлечена миром природы» и обычно чувствовала «глубокое чувство спокойствия под водой», которую она называла «своим безопасным местом».

Семья нашла утешение в том, что «она занималась любимым делом».

Миддлтон пришел к выводу, что без тела, которое могло бы расследовать, причина смерти Шервина должна остаться неизвестной, но его вывод повествовательного характера был таков, что смерть наступила из-за того, что его затянуло в подводное течение. Подозрительных обстоятельств не было.

Семья Эмили Шервин поблагодарила всех, кто принимал участие в поисковой операции: « RNLI и группы береговой охраны, водолазы полиции и все сотрудники яхт-клуба Parkstone, которые взяли на себя более 30 лодок, чтобы присоединиться к поискам».

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