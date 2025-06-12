Дайвер Доротея была найдена мертвой на глубине 85 метров

Имя дайвера, погибшего в карьере Доротея на северо-западе Уэльса в конце мая, было названо 60-летним Тимом Уэплсом, когда вчера (11 июня) в Карнарвоне началось расследование его смерти.

Тело Уэйплса было обнаружено на глубине 85 метров в затопленном карьере недалеко от Талисарна, удаленного от моря места, которое давно пользуется популярностью у технических дайверов для тренировок, поскольку погружения здесь происходят на глубину более 100 метров.

Уэйплс жил и работал ИТ-инженером в Хартфордшире, а также был опытным техническим дайвером.

Старший коронер Кейт Робертсон слышала, что Полиция Северного Уэльса В субботу, 1.37 мая, в 31:XNUMX поступил звонок с сообщением о пропаже водолаза на карьере, а через два часа смерть подтвердил прибывший на место происшествия фельдшер.

«Похоже, Тим Уэплс занимался дайвингом с использованием оборудования, когда его нашли мертвым на глубине около 85 м в воде», — сказал коронер. «Спустя короткое время его смерть была подтверждена».

Посмертный

После инцидента, о котором сообщалось on Диверне, полиция заявила, что смерть не рассматривается как подозрительная, но Робертсон сказал, что Посмертный экспертиза была назначена, поскольку имелись основания подозревать ее неестественность.

В дайвинге это обычно означает, что смерть считается связанной не с такими факторами, как болезнь или возраст, а с внешними факторами, например, несчастным случаем, неисправностью оборудования, экологической опасностью или человеческой ошибкой.

Расследование было отложено, чтобы дать время для дальнейшего расследования.

В течение многих лет дайвинг в карьере Доротея был официально запрещен из-за высокого уровня смертности среди дайверов, но в последние годы этим местом управляет Ассоциация технических дайверов Северного Уэльса (North Wales Technical Diversity).СЗТД), филиал Британского клуба подводного плавания, реализующий контролируемую программу погружений по лицензии землевладельца.

Вход разрешен только дайверам, имеющим квалификацию для проведения декомпрессионных погружений с использованием газовой смеси.

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