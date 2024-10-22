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По словам BSAC, уровень смертности резко вырос, но есть и хорошие новости

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Ежегодный отчет BSAC об инцидентах (Боб Андерсон)
Ежегодный отчет BSAC об инцидентах (Боб Андерсон)

Чем больше погружений, тем больше инцидентов, вероятно, произойдет, и с уровнем активности подводного плавания, полностью вернувшимся к допандемическому уровню в 2023 календарном году, в результате девяти отдельных инцидентов погибло девять человек. Так утверждает Британский клуб подводного плавания (BSAC) в своем только что опубликованном Ежегодный отчет о происшествиях во время дайвинга за прошлый год.

BSAC предупреждает, что анализ 355 инцидентов, связанных с дайвингом, зарегистрированных в 2023 году (242 в Великобритании и 113 за рубежом), подчеркивает, что опыт и квалификация не обязательно защитят кого-либо от несчастного случая во время дайвинга.

Подчеркивая это, мы отметили значительное увеличение числа жертв среди дайв-лидеров по сравнению с дайверами, имеющими другие квалификации, по сравнению с предыдущими годами. BSAC не уверен, почему это так, учитывая, что не было значительного увеличения числа дайверов, имеющих квалификацию. 

Общее количество инцидентов в Великобритании оказалось выше, чем в отчете за 2022 год. резюмировать on Диверне в прошлом году. В том году произошло 248 инцидентов, 182 из которых в Великобритании, но погибло всего шесть человек, что является самым низким показателем, зафиксированным в обычный год для дайвинга с 1977 года, и резко ниже, чем 16 в 2021 году.

Как обычно, в отчете подчеркивается, что ряда инцидентов можно было бы избежать, если бы участники соблюдали основные принципы безопасного погружения. 

Содержание

Удивительно статичный

Ежегодные отчеты BSAC о происшествиях с дайвингом собираются из всех агентств по обучению дайверов с целью повышения безопасности дайверов и помощи в понимании и управлении тенденциями. Они включают отчеты о каждом из происшествий.

Отчеты отдельных дайверов-любителей дополняются официальными данными Агентства по морскому праву и береговой охране, RNLI, MoD, PADI EMEA, Базы данных о происшествиях на воде и RoSPA, а также данными СМИ.

«Количество инцидентов в Великобритании, зарегистрированных с 2014 года, оставалось на удивление стабильным, за исключением года пандемии, когда ограничения на дайвинг повлияли на количество зарегистрированных инцидентов», — говорится в отчете. 

Очевидный рост числа сообщений об инцидентах в 2019 и 2023 годах объясняется заметным ростом числа зарубежных сообщений, среди которых, по словам BSAC, в прошлом году преобладали отказы ремней масок и ласт. Это указывает либо на большую тщательность в сообщениях, либо на проблему с обслуживанием комплекта. Износ ремней может быть более вероятным в более теплом климате.

Начиная с 2022 года, наблюдается снижение количества инцидентов, начинающихся на поверхности, и увеличение количества случаев, когда начальная и максимальная глубины неизвестны. 

В сентябре 2023 года в Великобритании наблюдалась исключительно теплая погода и слабый ветер. Это фактически продлило сезон погружений, и больше инцидентов, чем обычно, произошло в конце года.

Спасательная шлюпка класса Росслэр Северн Дональд и Барбара Бродхед во время поисково-спасательных учений (RNLI)
Спасательная шлюпка на учениях по поиску и спасению (RNLI)

Сентябрь оказался особенно насыщенным для спасательных служб, помогающих водолазам. Спасательные шлюпки RNLI вызывались 37 раз, чтобы помочь спасателям-водолазам, в 29 случаях в период с мая по сентябрь, а вертолеты были задействованы 30 раз, хотя только восемь из этих вызовов пришлись на летние месяцы.

Подтверждены выводы прошлых лет о том, что теперь сообщается о меньшем количестве случаев DCI и быстрых всплытий. В случаях, когда DCI случается, это менее вероятно связано с погружением глубже 30 м, быстрыми всплытиями или пропущенными остановками, и это, вероятно, является успехом обучения, с большим акцентом на контроле плавучести и планировании погружения, чем это было раньше.

Осведомленность об IPO

Еще одной позитивной новостью является то, что дайверы становятся более осведомленными о симптомах и опасности иммерсивного отека легких (IPO), о действиях, которые следует предпринять, если он возник у них или у других, и о необходимости избегать возвращения в воду после предполагаемого инцидента, пока не будет признано, что вы в состоянии сделать это по медицинским показаниям. BSAC снова приписывает большую часть этого улучшению программ обучения.

Учебное агентство сообщает, что усовершенствовало процесс определения критериев, указывающих на то, что IPO имеет отношение к инциденту. Осведомленность о состоянии является основной формой защиты: «Как и дайверам и любителям плавания с маской и трубкой, пловцам в открытой воде теперь также рекомендуется не плавать в одиночку, и как сообщество они все больше осознают риск IPO», — отмечается в отчете.

Средний возраст девяти погибших в 2023 году составил 58 лет, а за последние 10 лет средний возраст погибших дайверов был на 8.5 лет старше, чем у всего населения, занимавшегося дайвингом на тот момент, что свидетельствует о том, что возраст является важным фактором выживания.

BSAC отмечает, что, хотя средний возраст нет- число жертв, зафиксированное в базе данных инцидентов, за эти 10 лет увеличивалось, в 2023 году оно впервые снизилось до 44 лет. 

Оборудован для спасательных операций

Еще одной обнадеживающей новостью является открытие, что при необходимости спасательных операций водолазы способны применять методы подъема пострадавших на поверхность и проводить реанимацию с эффективностью, которая превосходит ожидания относительно успеха в других неклинических условиях. 

Это подтверждается тем фактом, что в 83% случаев использование альтернативного источника воздуха привело к успешному подъему пострадавшего на поверхность, а во всех случаях, когда использовался управляемый плавучий подъемник (УПЛ), результатом было успешное поднятие. 

В случаях, когда за CBL следовало применение CPR, одна из трех реанимаций была успешной. В случаях, когда CPR применялась без кислорода, 28% пострадавших приходили в сознание, а с кислородом этот показатель увеличивался до 30%. В девяти из 30 случаев реанимации с использованием дефибриллятора пострадавший приходил в сознание. 

«Результат этого анализа является отражением отличных программ обучения, проводимых превосходными инструкторами по дайвингу, которые, в свою очередь, обеспечивают хорошую подготовку дайверов в области методов спасения», — говорится в заявлении BSAC. 

Отчет составлен советником по инцидентам BSAC Джимом Уотсоном и аналитиком данных Беном Педди. Все дайверы, будь то из BSAC или любого другого учебного агентства, которые были вовлечены или стали свидетелями инцидента в Великобритании или за рубежом, должны сообщить об этом в конфиденциальном порядке для будущих отчетов. используя онлайн-форму.

Вы можете скачать и прочитать полный отчет или посмотреть видеоотчет основных выводов конференции BSAC Diving на YouTube. Отчеты прошлых лет также доступны для скачивания.

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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