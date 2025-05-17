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Водолазы реагируют на то, что NHS, похоже, готова сократить покрытие DCI

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Сможет ли Англия обойтись всего тремя барокамерами — и все на юге и востоке?

Количество центров неотложной гипербарической терапии в Англии, по всей видимости, сократится с восьми до трех этой осенью, что вызывает опасения по поводу безопасности дайверов и оказания неотложной медицинской помощи. 

«Для всех любителей дайвинга в северной части Великобритании это может иметь решающее значение», — заявила Британская группа по безопасности дайвинга (BDSG), объявив, что с октября для лечения дайверов будут доступны только три подразделения, уполномоченные NHS England, если до этого не будут приняты альтернативные меры.

Группа, созданная в 2002 году для объединения организаций спортивного дайвинга по вопросам безопасности, возглавляется RNLI и включает в себя Агентство морской и береговой охраны, Исполнительный комитет по охране труда и технике безопасности, а также водолазов.обучение агентства.

На просьбу прокомментировать ситуацию представитель NHS England сказал: Диверне что BDSG «перепутала провода» и что первоначальный план сохранить шесть гипербарических единиц для Англии остался в силе. Однако это утверждение не было подробно описано, и тендерный документ опубликованные правительством документы, по-видимому, подтверждают позицию BDSG.

«NHS England подтвердила, что после недавнего процесса закупок контракты на услуги гипербарической оксигенотерапии (ГБО) были заключены для трех из шести запланированных региональных центров (Восточная Англия, Лондон и Юго-Восток, а также Юго-Запад). На данный момент контракты не заключены для регионов Северо-Восток, Северо-Запад или Мидлендс», — заявили в BDSG.

«Это решение касается четырех существующих гипербарических камер — LHM Healthcare (Уиппс Кросс), Midlands Diving Chamber (Регби), North England Medical Hyperbaric (Халл) и Hyperbaric Treatment & Обучение Услуги (Wirral) — которые, если не будут приняты альтернативные меры, больше не будут подпадать под контракт NHS с 1 октября 2025 года».

«Это решение оставит дайверов в Мидлендсе и Северной Англии без своевременного доступа к жизненно важным рекомпрессионным сооружениям, финансируемым NHS, — важнейшего компонента неотложной помощи при декомпрессионной болезни.

«Этот шаг вызывает серьезную обеспокоенность по поводу неравенства в лечении и региональной дискриминации. В то время как объекты на Юге остаются доступными, дайверы в Мидлендсе и на Севере останутся с ограниченным доступом, что значительно поставит под угрозу безопасность погружений и возможности реагирования на чрезвычайные ситуации в крупных географических районах».

Консультация NHS

В сентябре прошлого года NHS England начал консультацию о предложении частично прекратить финансирование, хотя на тот момент предполагалось закрыть не более двух барокамер.

Он заявил, что ввод в эксплуатацию услуг HBOT обходится ему в 8.2 млн фунтов стерлингов в год, и что в этих отделениях лечат около 150–200 случаев DCI и 10 случаев газовой эмболии в год. Эти отделения также использовались для лечения случаев, не связанных с дайвингом, таких как отравление угарным газом, ожоги и другие травмы

NHS England заявила, что после прекращения финансирования двух отделений дайвер с подозрением на декомпрессионную болезнь в любой точке Англии по-прежнему сможет добраться до пункта выдачи лекарств по дороге в течение четырех часов с момента появления симптомов. 

Первоначальное предложение предполагало сокращение количества камер с восьми до шести (каждая из которых показана в круге радиусом 150 миль). Теперь только три из них, по всей видимости, подлежат обновлению, на юге и востоке. Местоположение условные (NHS England)
Выше и ниже: Первоначальное предложение сократило бы количество английских палат с восьми до шести (каждая показана в круге с радиусом 150 миль). В настоящее время только три были повторно введены в эксплуатацию, на юге и востоке (местоположения здесь условны)
(NHS Англия)
(NHS Англия)

В документе также говорится, что некоторые из существующих учреждений лечат сравнительно небольшое количество пациентов, что затрудняет работу персонала, и что не все они оснащены оборудованием для лечения пациентов в критическом состоянии.

Три английских прибрежных отделения на юге и востоке, которые были повторно введены в эксплуатацию, это DDRC Plymouth, отделение гипербарической медицины в Чичестере и отделение гипербарической медицины LHM Healthcare East Of England в Грейт-Ярмуте. Клиника дайвинга в Пуле уже закрылся в конце января этого года.

«Речь идет не только о географии — речь идет о справедливости, безопасности и выживании», — заявили в BSDG. «Чрезвычайные ситуации, связанные с дайвингом, не могут ждать, и устранение доступа не сэкономит денег в долгосрочной перспективе. Это просто перекладывает расходы на потерянные жизни, продление лечения и болезни. Это также неоправданно загрузит аварийно-спасательные службы синего света».

Группа отмечает, что пострадавшему дайверу на северо-востоке, столкнувшемуся с переполненной камерой в Грейт-Ярмуте, возможно, придется путешествовать через всю Англию до DDRC для лечения. Кроме того, в палате Чичестера работают медицинские работники Королевского флота, которым необходимо отдавать приоритет пациентам с флота, но теперь, по-видимому, ожидается, что они также будут обслуживать пациентов NHS со всего Лондона.

В Шотландии есть только два гипербарических отделения NHS National Services, оба на севере — в Aberdeen Royal Infirmary и на Оркнейских островах. Центр дайвинга и гипербарической медицины Западной Шотландии около Обана был лишен финансирования NHS Grampian в апреле прошлого года.

Расширенные услуги

«Сокращение числа действующих барокамер более чем на 60% и ограничение зоны покрытия только востоком и югом страны подвергает дайверов, которые оказались в затруднительном положении в Мидлендсе и на Севере, значительно большему риску для своего здоровья, вынуждая их путешествовать «Это гораздо дольше и дольше, чем требуется для получения надлежащей медицинской помощи, и создает ненужную нагрузку на и без того перегруженную службу скорой помощи», — прокомментировал директор Stoney Cove Мэтт Кинг.

гипербарическая камера для дайверов
Барокамера

Джен Тиббс, менеджер гипербарического отделения в Уиррале, которое обслуживает северо-запад страны, но теперь находится под угрозой закрытия, сказала, что эта новость стала «большим шоком». 

«Мы предоставляем эту возможность уже почти 30 лет, и я могу вас заверить, что мы будем бороться с этим до конца», — заявила она. «Любая поддержка будет высоко оценена. Будьте уверены, что мы по-прежнему доступны для любых чрезвычайных ситуаций, связанных с дайвингом, или для консультаций 24/7 до 30 сентября 2025 года, но, скрестив пальцы, мы сможем изменить это решение».

Британский клуб подводного плавания сообщил Диверне что он «глубоко обеспокоен» ситуацией. «Сокращение на 60% учреждений HBOT всего за 12 месяцев ставит под угрозу не только здоровье людей, но и справедливый доступ к услугам лечения по всей стране», — сказал глава дайвинга и обучение Софи Хептонстолл.

««Как национальный руководящий орган для подводного плавания и сноркелинга в Великобритании, безопасность дайверов имеет для нас первостепенное значение. Неизбежное значительное сокращение финансируемого NHS предоставления HBOT в Англии неприемлемо для дайвинговой индустрии Великобритании.

«BSAC будет тесно сотрудничать с BDSG и всеми другими представителями индустрии дайвинга, а также ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы лоббировать в правительстве восстановление HBOT в трех проблемных районах — Мидлендсе, Северо-Западе и Северо-Востоке».

«Береговая охрана Ее Величества продолжит взаимодействовать с медицинскими партнерами, чтобы гарантировать безопасную доставку людей в соответствующие медицинские учреждения», — сообщил представитель MCA. Диверне.

«Это решение подчеркивает растущее неравенство в предоставлении услуг NHS и вызвало тревогу у защитников безопасности дайвинга, спасателей и более широкого сообщества дайверов», — говорится в заявлении. БДСГ«Заинтересованные стороны, включая дайверов обучение Сегодня агентства призывают NHS England пересмотреть этот шаг и взаимодействовать с сообществами дайверов и врачей для разработки более справедливой модели оказания медицинской помощи».

Группа заявляет, что планирует начать кампанию по повышению осведомленности и создать петицию в надежде на отмену решения. Дайверов также просят поднять этот вопрос перед своими депутатами.

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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