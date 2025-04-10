Водолазы, оставленные в море, рассматривают возможность возбуждения дела о халатности

Два брата, утверждающие, что их бросила в море их лодка для дайвинга у берегов Западной Австралии, консультируются с юристом по поводу возможных действий против оператора, а их адвокат заявляет, что инцидент был «явно вопрос халатности».

Местные дайверы Ян Кенсингтон и Райан Чаудхри ныряли примерно в 4 км от Перта с 12-метрового катамарана. Дикая кошка, которым управляет Perth Diving Academy of Hillarys.

Лодка совершает утренние дайв-туры в морской парк Мармион, где предлагаются неконтролируемые погружения продолжительностью до часа. Она вмещает до 20 дайверов и перевозила 15 человек в день инцидента, воскресенье, 2 марта.

Парочка приятелей рассказала, что они находились под водой около 35 минут, когда услышали, как неподалеку завелся мотор лодки. Они почувствовали сильный толчок и потерю видимости, когда судно отдалялось, и сообщили, что их «довольно агрессивно отталкивало».

Всплыв на поверхность, они сообщили, что видели Дикая кошка направляясь обратно к берегу. Они кричали, махали руками и использовали стробоскоп, установленный на SMB, чтобы предупредить экипаж, но безрезультатно.

Wildcat, 12-метровый катамаран Perth Diving Academy (PDA)

Братья рассказали ABC News, что они, похоже, слишком далеко от берега, чтобы доплыть до безопасного места, и, чувствуя себя уязвимыми для акул, активировали свои отпугивающие устройства Shark Shield, закрепленные на лодыжках. Они также выбросили все ненужное снаряжение.

Первоначальные сообщения предполагали, что пара дрейфовала в течение нескольких часов, но спустя время, которое теперь оценивается в 40-60 минут, они увидели вдалеке скоростной паром Rottnest Island, направляющийся в их сторону к Hillarys Boat Harbour. Они махали руками и кричали, чтобы привлечь внимание, и в конце концов их заметил капитан парома.

Посадка на паром

Кенсингтон заявил, что дважды ударился головой о корпус парома, поднимаясь по лестнице, из-за чего на борту он выглядел ошеломленным и находящимся в шоке.

Тем временем Чаудхри столкнулся с трудностями при посадке на паром из-за сильной струи от двигателей, и в конце концов экипаж посоветовал ему отплывать подальше, чтобы его не засосало под судно.

Разделенным дайверам пришлось сесть на паром Rottnest Fast Ferry (Rottnest Fast Ferries)

На этом этапе Дикая кошка Появился водолазный катер, и один из его членов экипажа сообщил экипажу парома по радио, что он «возвращается», чтобы забрать своих водолазов.

Команда Дикая кошка Сообщается, что один из членов экипажа предложил вернуть «Кенсингтон» в воду, чтобы водолазный катер могли бы забрать его. Кенсингтон отклонил предложение и вернулся в Хилларис на пароме.

Чаудхри, который утверждал, что «поджарился» и у него свело ноги, был извлечен на поверхность. Дикая кошка чтобы его забрали обратно. Дайвер сказал, что в то время один из сотрудников PDA признал ответственность за разделение и неоднократно просил его не подавать в суд на компанию.

Расследование инцидента

Братья теперь наняли адвоката из Перта Джона Хаммонда, чтобы он представлял их интересы, утверждая, что PDA не проявила никакой заботы ни во время погружения, ни после него. Хаммонд охарактеризовал разделение лодок как халатность.

Кенсингтон заявил, что не видел, чтобы сотрудники PDA проводили какие-либо подсчеты или переклички.

Он также сказал, что его просьба к PDA организовать прибытие машины скорой помощи в Хилларис была проигнорирована, несмотря на травму головы, из-за которой, по его словам, он позже «то и дело попадал в больницу» для лечения отсроченного сотрясения мозга. «По сути, они отнеслись ко всему погружению в тот день как к шутке», — сказал он ABC News.

На момент инцидента Трой Лейн, директор Perth Diving Academy с момента ее открытия в 2005 году, сказал ABC, что все в безопасности и «никто не погиб». Позже он заявил, что власти были уведомлены об инциденте и что расследование продолжается.

20-летняя академия дайвинга в Перте (PDA)

Австралийское управление по безопасности на море (AMSA), проводящая расследование, заявила, что «без колебаний примет быстрые и решительные меры в случае выявления нарушения правил или процедур безопасности».

Вскоре после инцидента Кенсингтон опубликовал заявление, призывающее «всех воздержаться от суждений и дождаться полного отчета AMSA. Несмотря на строгие протоколы подсчета и переклички, которым обучают дайверы обучение организаций, подобные инциденты все еще случаются».

Признавая возможность человеческой ошибки или недопонимания, он сказал, что «неприемлемо не учитывать каждого дайвера перед тем, как покинуть место погружения, и уроки «Из этого нужно извлечь урок. Я верю, что выводы AMSA помогут усилить меры безопасности и предотвратить будущие инциденты».

«Безопасность наших клиентов имеет первостепенное значение для нашего бизнеса», — сказал Лейн из PDA. «Мы пересмотрим наши процедуры и примем любые превентивные меры, если это необходимо».

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