Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

Водолазы, оставленные в море, рассматривают возможность возбуждения дела о халатности

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Дайверы с парома (Rottnest Fast Ferries)
Дайверы с парома (Rottnest Fast Ferries)

Два брата, утверждающие, что их бросила в море их лодка для дайвинга у берегов Западной Австралии, консультируются с юристом по поводу возможных действий против оператора, а их адвокат заявляет, что инцидент был «явно вопрос халатности».

Местные дайверы Ян Кенсингтон и Райан Чаудхри ныряли примерно в 4 км от Перта с 12-метрового катамарана. Дикая кошка, которым управляет Perth Diving Academy of Hillarys.

Лодка совершает утренние дайв-туры в морской парк Мармион, где предлагаются неконтролируемые погружения продолжительностью до часа. Она вмещает до 20 дайверов и перевозила 15 человек в день инцидента, воскресенье, 2 марта.

Парочка приятелей рассказала, что они находились под водой около 35 минут, когда услышали, как неподалеку завелся мотор лодки. Они почувствовали сильный толчок и потерю видимости, когда судно отдалялось, и сообщили, что их «довольно агрессивно отталкивало». 

Всплыв на поверхность, они сообщили, что видели Дикая кошка направляясь обратно к берегу. Они кричали, махали руками и использовали стробоскоп, установленный на SMB, чтобы предупредить экипаж, но безрезультатно.

Wildcat, 12-метровый катамаран Perth Diving Academy (PDA)
Wildcat, 12-метровый катамаран Perth Diving Academy (PDA)

Братья рассказали ABC News, что они, похоже, слишком далеко от берега, чтобы доплыть до безопасного места, и, чувствуя себя уязвимыми для акул, активировали свои отпугивающие устройства Shark Shield, закрепленные на лодыжках. Они также выбросили все ненужное снаряжение. 

Первоначальные сообщения предполагали, что пара дрейфовала в течение нескольких часов, но спустя время, которое теперь оценивается в 40-60 минут, они увидели вдалеке скоростной паром Rottnest Island, направляющийся в их сторону к Hillarys Boat Harbour. Они махали руками и кричали, чтобы привлечь внимание, и в конце концов их заметил капитан парома.

Посадка на паром

Кенсингтон заявил, что дважды ударился головой о корпус парома, поднимаясь по лестнице, из-за чего на борту он выглядел ошеломленным и находящимся в шоке. 

Тем временем Чаудхри столкнулся с трудностями при посадке на паром из-за сильной струи от двигателей, и в конце концов экипаж посоветовал ему отплывать подальше, чтобы его не засосало под судно.

Разделенным дайверам пришлось сесть на паром (Rottnest Fast Ferries)
Разделенным дайверам пришлось сесть на паром Rottnest Fast Ferry (Rottnest Fast Ferries)

На этом этапе Дикая кошка Появился водолазный катер, и один из его членов экипажа сообщил экипажу парома по радио, что он «возвращается», чтобы забрать своих водолазов. 

Команда Дикая кошка Сообщается, что один из членов экипажа предложил вернуть «Кенсингтон» в воду, чтобы водолазный катер могли бы забрать его. Кенсингтон отклонил предложение и вернулся в Хилларис на пароме.

Чаудхри, который утверждал, что «поджарился» и у него свело ноги, был извлечен на поверхность. Дикая кошка чтобы его забрали обратно. Дайвер сказал, что в то время один из сотрудников PDA признал ответственность за разделение и неоднократно просил его не подавать в суд на компанию.

Расследование инцидента

Братья теперь наняли адвоката из Перта Джона Хаммонда, чтобы он представлял их интересы, утверждая, что PDA не проявила никакой заботы ни во время погружения, ни после него. Хаммонд охарактеризовал разделение лодок как халатность.

Кенсингтон заявил, что не видел, чтобы сотрудники PDA проводили какие-либо подсчеты или переклички. 

Он также сказал, что его просьба к PDA организовать прибытие машины скорой помощи в Хилларис была проигнорирована, несмотря на травму головы, из-за которой, по его словам, он позже «то и дело попадал в больницу» для лечения отсроченного сотрясения мозга. «По сути, они отнеслись ко всему погружению в тот день как к шутке», — сказал он ABC News.

На момент инцидента Трой Лейн, директор Perth Diving Academy с момента ее открытия в 2005 году, сказал ABC, что все в безопасности и «никто не погиб». Позже он заявил, что власти были уведомлены об инциденте и что расследование продолжается.

20-летняя академия дайвинга в Перте (PDA)
20-летняя академия дайвинга в Перте (PDA)

Австралийское управление по безопасности на море (AMSA), проводящая расследование, заявила, что «без колебаний примет быстрые и решительные меры в случае выявления нарушения правил или процедур безопасности».

Вскоре после инцидента Кенсингтон опубликовал заявление, призывающее «всех воздержаться от суждений и дождаться полного отчета AMSA. Несмотря на строгие протоколы подсчета и переклички, которым обучают дайверы обучение организаций, подобные инциденты все еще случаются».

Признавая возможность человеческой ошибки или недопонимания, он сказал, что «неприемлемо не учитывать каждого дайвера перед тем, как покинуть место погружения, и уроки «Из этого нужно извлечь урок. Я верю, что выводы AMSA помогут усилить меры безопасности и предотвратить будущие инциденты».

«Безопасность наших клиентов имеет первостепенное значение для нашего бизнеса», — сказал Лейн из PDA. «Мы пересмотрим наши процедуры и примем любые превентивные меры, если это необходимо».

Также в Дивернете: ДВА РОССИЙСКИХ ВОДОЛАЗА ПОГИБЛИ ПОСЛЕ РАЗЛУКИ НА ФИЛИППИНАХ, БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА ПРОВОДИТ ВОДОЛАЗНОЕ КАТЕР К ПРОПАВШИМ ВОДОЛАЗАМ, ЧТО, НЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛОДКИ? ОСНОВНАЯ МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПОДВОДНЫЕ ФОНАРИ СПАСЛИ ПАРУ ВО ВРЕМЯ ДРЕЙФА ДЛИНОЙ 38 ЧАСОВ, РОДИТЕЛИ 13-ЛЕТНЕГО ВОДОЛАЗА ПОДАЛИ В ИСК НА МАЛАЗИЙСКИЙ КУРОРТ ИЗ-ЗА СМЕРТИ

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Как работают клапаны Twinset в подводном плавании с аквалангом | Объяснение учений по отключению и советов по использованию изоляторов #scubadiving #askmark #twinset Не знаете, как использовать клапаны Twinset или как правильно выполнить тренировку по отключению клапанов? Ты не одинок. В этом эпизоде ​​AskMark Марк объясняет, как работают клапаны на двухбаллонных баллонах, в том числе как их безопасно открывать и закрывать, как функционируют изолирующие клапаны и почему отработки клапанов (также известные как отработки отключения или V-образные отработки) имеют решающее значение для диагностики утечек во время технических и любительских погружений. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Марк также делится советами о мышечной памяти, помогающей дотянуться до левого и правого штырей, логикой «изолятор первым» и «изолятор последним», а также о том, как избежать чрезмерного затягивания или небезопасного расположения клапана. Это руководство идеально подойдет дайверам, переходящим на сдвоенные баллоны, дайверам с сайдмаунтом, интересующимся установками манифольдов, а также всем, кто хочет улучшить свои навыки управления газовой смесью. Расскажите нам в комментариях, как ваш инструктор обучал отработке навыков работы с клапанами, и не забудьте оставить свои вопросы, используя хэштег #AskMark, чтобы попасть в будущее видео. @mostafametwally1 ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ - Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве - Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Скидка 15% на международное предложение eSIM. Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5EQkEyODM0NTk2MUFEQkYz

Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

Как долго хранится воздух в баллоне для подводного плавания? Важные советы по безопасности, которые вам следует знать #подводноеплавание #askmark #scubatank Вы когда-нибудь задумывались, как долго можно хранить воздух в баллоне для подводного плавания, прежде чем он испортится? Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Это один из наиболее распространенных вопросов, которые задают дайверы, особенно если вы не занимаетесь дайвингом регулярно. В этом видео я отвечаю на вопрос, как долго можно дышать воздухом внутри баллона для подводного плавания, прежде чем его придется слить или заменить. Я также объясняю, почему качество воздуха может ухудшаться со временем, какую роль играют влажность и загрязняющие вещества и почему важно правильное хранение (например, хранение баллонов в вертикальном положении). Мы также поговорим о заправке найтроксом и о том, как дайвинг-центры спускают воздух перед заправкой газовой смесью. Независимо от того, сохраняете ли вы полный бак после гидроиспытаний или просто готовитесь к следующей поездке, это видео даст вам реальные советы по обеспечению безопасности и максимально эффективному использованию заправок воздухом. Задавайте свои вопросы о погружениях с хэштегом #AskMark в комментариях, чтобы получить шанс попасть в будущее видео. ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔗 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ================================= Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, представленные в этом видео, предназначен исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41ODI2RjhGOTVBODI2NDE5

Как долго воздух хранится в баллоне для подводного плавания? Важные советы по безопасности, которые вы должны знать

Лучшие дайвинг-шоу в 2025 году, которые нельзя пропустить | Всемирный календарь мероприятий по подводному плаванию #scubadiving #diveshow #scubatravel Ищете лучшие дайвинг-шоу, которые стоит посетить в 2025 году? Вот ваше полное глобальное руководство. В этом видео Марк делится помесячной разбивкой основных выставок и мероприятий в сфере подводного плавания по всему миру, включая DEMA, GO Diving, ADEX, Scuba Show, MIDE и другие. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Планируете ли вы встретиться с производителями снаряжения, протестировать новейшие технологии для подводного плавания, забронировать дайвинг-тур или пообщаться с профессиональными дайверами и подводными фотографами, в этом видео рассказывается о том, что предлагает каждое мероприятие. Это ваш календарь выставок для дайвинга: от крупных международных выставок, таких как Boot Düsseldorf и EUDI, до региональных фаворитов в Великобритании, Австралии и Юго-Восточной Азии. Полный список и ссылки на официальные сайты смотрите в описании. Расскажите нам в комментариях, на какое дайвинг-шоу вы собираетесь и что вам больше всего хочется увидеть в этом году ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Полный список дайв-шоу со ссылками: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18–26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок) 1–2 ФЕВРАЛЯ: Duikvaker 21–23 ФЕВРАЛЯ: European Dive Show (EUDI) 21–23 ФЕВРАЛЯ: Diving Resort Travel (DRT) Show, Малайзия 1–2 МАРТА: GO Diving Show (Британская выставка дайвинга) 15–16 МАРТА: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia 28–30 МАРТА: Mediterranean Diving Show АПРЕЛЬ 4-6: Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 МАЯ: Thailand Dive Expo (TDEX) 31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Scuba Show 13-15 ИЮНЯ: Malaysia International Dive Expo (MIDE) 6-7 СЕНТЯБРЯ: GO Diving ANZ Show 17-19 ОКТЯБРЯ: Diving Talks 11-14 НОЯБРЯ: DEMA Show Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ ВЕБ-САЙТЫ - Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве - Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Временные метки 00:00 Введение 01:35 Реклама Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 Шоу дайвинга GO UK 06:24 ADEX OZTek 07:06 Mediterranean 07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 Шоу дайвинга 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 Разговоры о дайвинге 11:58 DEMA 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 Я ОЧЕНЬ ... https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

Лучшие дайвинг-шоу в 2025 году, которые вы не должны пропустить | Всемирный календарь мероприятий по подводному плаванию

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Грегг С: Представляем Shearwater Peregrine TX: совершенный подводный компьютер с воздушной интеграцией
Джеймс Адамс: Заявка кладоискателя на спасение затонувшего корабля была отклонена
Дэйв Дайвер: Почувствуйте себя королевской семьей в Марса Накари
Триш: Хэл Уоттс: Кончина мистера Скубы
Люсия: Четверо дайверов погибли после того, как их засосало в трубу
Cвежие новости
Водолазы, оставленные в море, рассматривают возможность возбуждения дела о халатности Водолазы, оставленные в море, рассматривают возможность возбуждения дела о халатности
Soft Magic Descending покоряет сердца судей-дайверов Soft Magic Descending покоряет сердца судей-дайверов
Ныряние под лед, подтягивания: фридайверы нацеливаются на книги рекордов Ныряние под лед, подтягивания: фридайверы нацеливаются на книги рекордов
«Золотая лихорадка для дураков»: глубоководная добыча устарела, предупреждают эксперты «Золотая лихорадка для дураков»: глубоководная добыча устарела, предупреждают эксперты
Трагическое крушение «самого безопасного» корабля обнаружено в озере Верхнее Трагическое крушение «самого безопасного» корабля обнаружено в озере Верхнее
Греческие технические дайверы нашли австралийский бомбардировщик времен Второй мировой войны Греческие технические дайверы нашли австралийский бомбардировщик времен Второй мировой войны
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц