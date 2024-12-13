Тело дайвера найдено в Северном Уэльсе

Тело еще одного дайвера, пропавшего без вести в Великобритании, было обнаружено 7 декабря недалеко от деревни Ллангвннадл на полуострове Ллин в Северном Уэльсе.

53-летний Имрих Мадьяр, пропавший без вести у побережья 28 ноября, упоминался только по имени. Его нашли в результате масштабных поисков с участием нескольких агентств.

Известно, что он был родом из района Уоррингтона в графстве Чешир и, как сообщалось позже on ДивернеЕго серебристый Ford Mondeo Titanium с личными вещами был обнаружен на автостоянке недалеко от пляжа для дайвинга недалеко от Тудвейлиога, к северу от Ллангвннадла.

Поиски на море были прекращены 29 ноября, но позднее возобновлены, поскольку поиски на суше продолжались. Полиция Северного Уэльса обратились к общественности с призывом предоставить информацию.

Подробности обстоятельств смерти Мадьяра не сообщаются, однако полиция заявила, что они не вызывают подозрений.

«Спасибо полиции, береговой охране и RNLI и всем остальным, кто помогал найти Имриха», — сказал родственник Мадьяра. «Семья очень благодарна за все приложенные усилия и за людей, которые в свое время пришли на помощь.

«Спасибо полиции и коронерской службе за их постоянную поддержку и внимание к семье. Спасибо вам всем».

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