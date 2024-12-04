Водолазные поиски продолжаются в Уэльсе и Оркнейских островах

В Северном Уэльсе полиция проводит специальные поиски дайвера, известного как Имрих, 53 лет, из Уоррингтона в Чешире.

Полиция Северного Уэльса была предупреждена о проблемах безопасности Имриха, который, как предполагается, мог нырять у Порт-Исгадена на полуострове Ллин 28 ноября. Его серебристый Ford Mondeo Titanium с личными вещами позже был обнаружен на парковке недалеко от пляжа возле Тудвейлиога, места, которое, как говорят, пользуется популярностью у дайверов и рыболовов.

Первоначальный морской поиск с участием вертолета береговой охраны,крыло Авиация и спасательные команды вместе со спасательной шлюпкой RNLI были отозваны 29 ноября, хотя поиски на суше продолжались. Сейчас сообщается, что морские операции также возобновились.

«Мы держим все линии расследования открытыми и призываем всех, кто мог видеть Имрича, связаться с нами при первой возможности», — сказал главный инспектор Стивен Поусон из Полиция Северного Уэльса.

«Всех, кто находился в районе Порт-Исгадена в среду, 27 ноября, или в четверг, 28 ноября, и еще не выходил на связь, просим связаться с нами.

«Вы можете связаться с нами, позвонив по номеру 101 или через наш веб-сайт, указав номер обращения Q179229».

Операции на Оркнейских островах активизировались

Тем временем на Оркнейские острова 2 декабря прибыло подразделение морской пехоты и водолазов полиции Шотландии, чтобы помочь в поисках пропавшего мужчины, который, как теперь известно, был коммерческим ныряльщиком за гребешками.

Как сообщалось Диверне 29 ноября, Береговая охрана Оркнейских островов отступила многоагентские воздушные и морские поиски все еще неопознанного дайвера, пропавшего в Скапа-Флоу. Полиция объявила, что продолжит собственное расследование, и теперь сообщается, что Береговая охрана снова присоединилась к поискам.

Водолаз был объявлен пропавшим без вести днем ​​27 ноября, но поиски были прекращены в 3 часа ночи следующего дня. Управление порта Совета Оркнейских островов также проводит собственное расследование.

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