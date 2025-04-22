Дайвер пропал без вести после встречи с акулой в Средиземном море

Мужчина-подводный охотник исчез в Средиземном море у северного израильского города Хадера после встречи с существом, предположительно, темной акулой, вчера вечером (21 апреля).

«Сотрудники полицейского участка Хадеры и морского подразделения были отправлены на реку Хадера после сообщения от людей, которые утверждали, что видели, как акула напала на дайвера в воде», — заявили в полиции, хотя к моменту прибытия экстренных служб никаких следов дайвера обнаружено не было.

Муниципальный патруль пляжа просканировал территорию на гидроцикле и остановил других людей, заходящих в море. Поиски дайвера военно-морскими и полицейскими офицерами, а также спасательным отрядом подводного плавания продолжались до наступления темноты и возобновились с первыми лучами солнца сегодня.

Сообщается, что недалеко от пляжа Ольга были найдены элементы оборудования, а часть тела была отправлена ​​на судебно-медицинскую экспертизу.

Сломанная дорога домой

Говорят, что пропавший дайвер был мужчиной в возрасте 40 лет, отцом четверых детей, проживающим в Петах-Тикве, более чем в 60 км южнее. Его автомобиль и вещи были найдены на пляже, и считается, что он прервал поездку домой с работы, чтобы заняться подводной охотой, фридайвингом или подводным плаванием, недалеко от устья реки.

Купальщики у устья реки Хадера (Израиль Прекер)

Двумя днями ранее две самки темной акулы (Кархаринус обскурус) был зафиксирован в 50 метрах от пляжа южнее в Бейт-Янае, что вызвало панику среди купающихся.

Видеозапись их появления вскоре распространилась в сети, причем указания спасателей пловцам покинуть воду, по-видимому, были проигнорированы людьми, пытавшимися рассмотреть акул крупным планом. Кадры инцидента в Хадере, снятые с пляжа, также были опубликованы в сети.

Темные акулы, как правило, не считаются опасными и редко взаимодействуют с людьми. Однако пляжи между Хадерой и Нетанией были закрыты для водопользователей до дальнейшего уведомления.

Рисуется каждую зиму

Еще в 2018 году Дэниел Бринкманн написал: Диверне о большое количество акул-реквиемов которые собираются около Хадеры каждую зиму, привлеченные водой температурой 25°C, регулярно сбрасываемой электростанцией Орот-Рабин.

Он описал свои погружения в этом районе и попытки сфотографировать темных акул, которые могут достигать длины 4 м и веса 350 кг, а также находящихся под угрозой исчезновения песчаных акул (Кархаргинус плюмбеус) они в какой-то степени вытесняют.

Бринкманн назвал их главными хищниками, заслуживающими «уважения, защиты и исследования», особенно потому, что статус сохранности вида был описан как «Недостаток данных». Акулы, в основном самки, обычно приплывали к началу декабря и уплывали к концу марта.

Электростанция Орот Рабин, которая нагревает море и привлекает акул каждую зиму (Иланлуз)

Это явление способствовало росту популярности Хадеры как туристического города и места проведения выходных, однако, учитывая, что условия для дайвинга порой бывают сложными из-за плохой видимости, Бринкманн рекомендовал, чтобы погружения в этом месте проводили только «экологически сознательные дайверы, которые уже видели акул, а также ценят и уважают этих животных».

Если подтвердится, что причиной гибели дайвера стала встреча с акулой, это будет первый случай гибели человека и всего лишь четвертый задокументированный инцидент с нанесением травм в водах Израиля за последние 80 лет.

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