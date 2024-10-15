В Мексике погиб дайвер во время одиночного исследования сенота

На прошлой неделе на полуострове Юкатан в Мексике началась поисково-спасательная операция, когда в одном из подземных озер пропал одиночный дайвер. сенотов, Дзонбакал.

Водолаз был найден мертвым с двумя пустыми газовыми баллонами на глубине 25–28 м почти ровно через два дня после погружения в воду. сенот, 6 октября, согласно сообщениям местной прессы, в которых говорилось, что его нашли запертым в полости. Третий танк, похоже, пропал.

Сообщается, что 51-летний аргентинский дайвер Роберто Омар Алехандро Гандини Буйкс был профессиональным дайвером, работавшим у побережья Юкатана, и имел опыт погружения в пещеры.

Его погружение началось около 11 утра 4 октября на месте в Сан-Антонио-Муликс, Уман, в 50 км к югу от города Мерида. сенот, в котором есть входной пруд размером 25 x 15 см, доступный по лестнице, простирается до максимальной глубины около 30 м. Гандини Буйкс сказал родственникам, что он сообщит о нем к 2:XNUMX.

По словам членов семьи, дайвер обычно погружается с детьми, но в этот раз решил исследовать незнакомую часть системы и сделать это в одиночку.

Когда он не появился в течение отведенных ему трех часов, родственники вызвали полицию Сан-Антонио-Муликс, и ее сотрудники провели первоначальный поиск.

За ними последовала спасательная группа, состоящая из примерно 20 водолазов из Ассоциации технических водолазов Юкатана и сотрудников пожарной охраны, которые оцепили место происшествия. сенот пока велся обыск.

Тело Гандини Буиза было извлечено и посмертный Полиция штата и Служба судебно-медицинской экспертизы (SEMEFO) провели экспертизу, в ходе которой началось расследование обстоятельств смерти.

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