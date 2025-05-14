В обсерватории Красного моря погиб дайвер

Аквалангист, работавший в подводной обсерватории Coral World на израильском курорте Эйлат на Красном море, был объявлен мертвым после того, как его вытащили из моря на пляж в бессознательном состоянии.

Мужчина, житель Эйлата в возрасте 20 лет, в то время находился на дежурстве, сообщила полиция, которая расследует, мог ли инцидент быть связан с оборудованием или здоровьем. Сегодня (14 мая) обсерватория была закрыта для публики.

«Сегодня утром мы проснулись с трагедией, и сейчас мы расследуем и собираем подробности», — заявили в обсерватории. «Сегодня парк будет закрыт для посетителей, поскольку мы сосредоточены на устранении инцидента и поддержке наших сотрудников».

Наша команда Подводная обсерватория Комплекс состоит из общественного аквариума, башни для обзора моря, морского парка и центра охраны природы, расположенного к югу от природного заповедника «Коралловый пляж» в Эйлате.

В этом крупнейшем аквариуме страны, где обитают более 800 видов рыб и живых кораллов, а также есть туннель «Мир акул», в прошлом году он отметил 50-летие своей деятельности.

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