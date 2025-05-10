Погиб дайвер, когда началось восстановление суперяхты на Сицилии

Вчера (39 мая) во время предварительных операций по подъему затонувшего судна погиб 9-летний голландский водолаз. байесовский суперяхта, затонувшая на глубине 50 метров у побережья Портичелло, Сицилия, в августе прошлого года.

Во время инцидента команда водолазов использовала паяльную лампу, чтобы отрезать гик 56-метровой яхты от обломков. Некоторые сообщения указывают на то, что неназванный водолаз мог быть поражен куском металла во время этого процесса, хотя предварительные осмотры тела мужчины, как сообщается, не выявили никаких явных признаков травм или ожогов.

Сообщается, что подводная камера прервалась незадолго до инцидента. По словам следователей, оставалась вероятность того, что водолазу потребовалась неотложная медицинская помощь, пока он находился под водой.

Коллекция байесовский, принадлежащая британскому технологическому магнату Майку Линчу, затонула во время сильного шторма, в результате чего погибли семь человек, включая Линча и его 18-летнюю дочь Ханну. Они совершали круиз вокруг Сицилии, чтобы отпраздновать оправдание Линча после обвинений в мошенничестве, связанных с продажей его компании Autonomy компании Hewlett-Packard.

Спасательная операция стоимостью 23 миллиона фунтов стерлингов проводится Hebo Maritiemservice, голландская специализированная спасательная компания в сотрудничестве с британской консалтинговой компанией в области морского судоходства TMC Marine.

Дайвер входил в состав группы из 70 человек, отправленной на Сицилию для оказания помощи в спасательных работах, которые контролируются итальянской береговой охраной и, как ожидается, продлятся до четырех недель.

Сицилийские власти начали официальное расследование смерти водолаза, и все стороны, включая Hebo Maritiemservice и TMC Marine, пообещали свое полное сотрудничество. «Мы оказываем всю необходимую поддержку спасательной команде на месте в это душераздирающее время, и наши мысли с семьей погибшего», — сказал представитель TMC Marine.

Зашифрованные жесткие диски

Попытка поднять байесовский Подъем судна со дна моря запланирован на конец этого месяца, и эксперты надеются узнать больше подробностей о том, как предположительно непотопляемое судно затонуло так быстро.

Возвращение яхты считается критически важным для продолжающихся расследований, поскольку, по имеющимся данным, на ней могут находиться зашифрованные жесткие диски, связанные с предполагаемым прошлым сотрудничеством Линча с британскими и американскими спецслужбами.

После затопления в каютах на борту судна были найдены шесть тел. байесовскийлевого борта, который был выше всего, когда она затонула. Другими жертвами стали адвокат Линча и его жена Крис и Неда Морвилло, председатель Morgan Stanley International и его жена Джонатан и Джуди Блумер, а также шеф-повар яхты Рекальдо Томас.

Британский суд возобновил расследование, и промежуточный отчет ожидается в течение следующих двух месяцев. Отделение по расследованию морских аварий (МАИБ), которая ведет расследование, планирует опубликовать результаты исследований устойчивости яхты и погодных условий на момент инцидента. На глубине 72 м байесовский несла самую высокую в мире алюминиевую яхтенную мачту.

В то же время на Сицилии продолжается расследование по факту непредумышленного убийства, в ходе которого изучается возможность халатности со стороны экипажа.

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