Дайвер погиб, погнавшись за GoPro

Тело женщины-дайвера, которая пыталась достать упавшую камеру, было обнаружено на глубине 87 метров недалеко от Какабана, одного из островов Дереван у индонезийского Борнео, в субботу, 3 мая.

Китайский турист Чжан Сяо Хань, 30 лет, совершил погружение в Келапа Дуа, одном из редких мест, где дайверы могут понаблюдать, как по утрам из глубины поднимаются лисьи акулы, чтобы почиститься на вершине отвесной стены.

Сообщается, что во время предположительно 5-метровой остановки безопасности дайвинг-группы Чжан уронила свою камеру GoPro и, несмотря на попытки по крайней мере одного дайв-гида остановить ее, последовала за камерой вниз.

Остальные дайверы всплыли, как и планировалось, и Чжан был объявлен пропавшим без вести около 9 утра. К трем дайв-гидам присоединились местные дайверы в первой попытке найти пропавшего дайвера, но им помешали глубина стены и сильные течения.

Басарнас Баликпапан, местное поисково-спасательное агентство, возглавило поисково-спасательную операцию, в которой также участвовали команда Berau SAR, полиция и военные технические водолазы. Потребовалось несколько попыток, прежде чем Чжан была обнаружена и поднята на поверхность, примерно через шесть часов после подачи сигнала тревоги. Ее тело было доставлено в местную больницу для обследования.

Также в Дивернете: IPO ударило по британскому дайверу в Комодо Кристал Рок, Части тела женщины-дайвера найдены в акуле