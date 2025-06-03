Смерти дайверов в Уэльсе и Кюрасао

Тело 60-летнего аквалангиста было обнаружено на месте погружения Доротея-Кворри на северо-западе Уэльса.

Инцидент произошел в субботу, 31 мая, когда экстренные службы были вызваны на заброшенный сланцевый карьер в долине Нантлле. «Семья мужчины проинформирована», — заявила полиция Северного Уэльса. «Смерть не рассматривается как подозрительная, и коронер в курсе».

Затопленные озера около деревни Талисарн имеют максимальную глубину 106 м, что сделало Доротею или «Дотти» популярным местом, особенно для технических дайверов с 1990-х годов, хотя оно было огорожено и не предлагало никаких удобств. Дайвинг там долгое время был официально запрещен, хотя это мало способствовало снижению ранее высокого уровня смертности.

В последние годы сайтом управляла организация North Wales Technical Divers (Технические дайверы Северного Уэльса) (СЗТД), филиал British Sub-Aqua Club, работающий по программе контролируемого погружения по лицензии землевладельца. Вход ограничен дайверами, имеющими квалификацию для выполнения погружений с декомпрессией на газовой смеси.

Соло в Кюрасао

Вчера (2 июня) береговая охрана обнаружила мертвым бельгийского технического дайвера Яна Верхагена недалеко от скал в заливе Пискадера, к югу от столицы Кюрасао Виллемстада.

39-летний Верхаген руководил строительной компанией и прожил на этом острове в южной части Карибского моря семь лет.

Ян Верхаген

Говорят, что он был опытным техническим дайвером, входил в Общество дайвинга Кюрасао и регулярно объединялся с другими членами Общества во время их выходных во время погружений в этом районе, но также, как говорят, любил погружаться в одиночку, особенно если хотел погрузиться на большую глубину.

Несмотря на плохую видимость под водой, он отправился на одиночное погружение в воскресенье днем ​​и, как обычно, попросил друга поднять тревогу, если он не вернется к определенному времени.

Последующая поисково-спасательная операция включала вертолет и стационарную спасательную операцию.крыло самолеты, а также несколько лодок и водолазов.

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