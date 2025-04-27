Владелец дайвинг-центра рассказал о причинах смерти сына + вторая смерть в Онтарио

Канадский инструктор по дайвингу, погибший в озере Онтарио в начале этого месяца, был назван 47-летним Крисом Хаслипом, и его отец объяснил, что, по его мнению, является вероятной причиной смерти его сына.

Команда фатальный инцидент днем 13 апреля сообщалось о Диверне. Хаслип и его старший приятель ныряли в месте, которое они часто посещали, — обломках баржи недалеко от места впадения озера в реку Святого Лаврентия.

Оба дайвера всплыли примерно в 15 метрах от берега, но Хаслип снова ушел под воду. Его напарника подобрали на лодке спасатели и доставили в больницу с незначительными травмами, но тело Хаслипа нашли только на следующее утро.

Крис Хаслип и его отец Дэниел вместе научились подводному плаванию в 1996 году, а девять лет спустя они открыли магазин дайвинг-оборудования Explorer Diving недалеко от города Кингстон.

Дэниел теперь рассказал местной газете Kingston Whig-Standard что его сын был больным диабетом 1 типа.

«Я думаю, это его и погубило», — сказал он. бумага. «У него был низкий уровень сахара под водой, я думаю. Парень, который нырял с ним, он также мастер дайвинга, очень опытный, также мой военный приятель со старых времен, он сделал все, что мог, чтобы спасти его, но у него случился сердечный приступ от стресса».

Дэниел описал усилия, предпринятые приятелем его сына, как героические: «Но когда ты доходишь до конца очереди, кто-то наверху хочет тебя — неважно, чего хотим мы здесь, внизу».

Крис Хаслип

Отец и сын прошли обучение, получив квалификацию инструктора SDI и техническую квалификацию, и вместе путешествовали по разным странам, чтобы погружаться с аквалангом, но для Криса, страстного любителя дайвинга к затонувшим кораблям, любимым местом, как говорят, оставалось озеро Онтарио, где в часе езды от Кингстона находится около 200 затонувших кораблей.

Крис потерял левую ногу в результате болезни и носил протез, хотя его отец сказал, что это никак не ограничило его способность нырять или помогать другим делать это.

«Он никогда не позволял своим недугам сдерживать его, он старался, и у него это хорошо получалось. Я думаю, он был счастлив, занимаясь дайвингом. Это была его страсть — и это тяжело для нас».

Еще одна смерть в Онтарио

Тем временем еще один дайвер из Онтарио, неназванный 61-летний мужчина, умер всего через 10 дней после Хаслипа. Инцидент произошел вечером 23 апреля на месте погружения дальше на восток вдоль реки Святого Лаврентия в сторону города Корнуолл.

Полиция отреагировала на сообщение, поступившее около 7.45:XNUMX, о том, что только трое из группы из четырех водолазов поднялись на поверхность после погружения на шлюз, являющийся частью затопленной системы каналов в западной части острова Макдонелл.

Тело водолаза было обнаружено около 11.30:XNUMX утра следующего дня сотрудниками подводного поисково-спасательного подразделения полиции провинции Онтарио, которое расследует инцидент.

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