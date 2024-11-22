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Школа дайвинга оштрафована за взрыв, стоивший инструктору ноги

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Школа дайвинга оштрафована: магистратский суд Джилонга
Мировой суд Джилонга

Австралийское обучение дайвингу, PADI 5* инструктор Центр разработки в Джилонге, к югу от Мельбурна в Виктории, был оштрафован на 40,000 20,460 австралийских долларов (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов) за взрыв баллона акваланга, не прошедшего испытания, в результате которого водолазу оторвало ногу. 

Позднее выяснилось, что половина из 53 баллонов, используемых на территории школы дайвинга, не прошли испытания, хотя они не хранились отдельно от тех, которые проходили испытания.

Компания, обвиняемая под названием Stelkea Pty, была приговорена без вынесения обвинительного приговора в магистратском суде Джилонга 14 ноября, признав себя виновной по одному пункту обвинения в необеспечении безопасных условий труда. 

В Австралии суд имеет право по своему усмотрению признать преступника виновным, но по разным причинам не выносить обвинительный приговор. Компании было предписано оплатить судебные издержки в размере 4,386 долларов США (2,260 фунтов стерлингов).

Мужчина ныряет инструктор, описанный как волонтер органами здравоохранения и безопасности WorkSafe Виктория, заправлял баллоны воздухом в офисе Australian Diving Instruction в октябре 2022 года и, как сообщается, следовал стандартной процедуре.

Когда он закрывал клапан одного из баллонов, он услышал свистящий звук. Через несколько секунд баллон взорвался, оторвав ему левую ногу ниже колена и серьезно повредив правую ступню. Мужчину доставили в больницу для экстренной операции. 

Окна магазина дайвинга были выбиты, вокруг разбросан мусор, а зданию был нанесен «значительный» внутренний структурный ущерб.

Ежегодное тестирование

Австралийские стандарты предусматривают, что баллоны для подводного плавания должны проходить визуальный осмотр и испытание под давлением на сертифицированной испытательной станции каждые 12 месяцев. Расследование WorkSafe показало, что взорвавшийся баллон не был испытан, хотя установить, когда он последний раз испытывался, не удалось. 

Суд постановил, что для Австралийской службы по дайвингу было бы «разумно и практично» хранить баллоны, не прошедшие испытания, отдельно от баллонов, проходящих испытания, в целях безопасности. 

«Это ужасный, но предотвратимый инцидент, который, к сожалению, привел к травмам, изменившим жизнь работника», — заявил исполнительный директор WorkSafe по охране труда и технике безопасности Сэм Дженкин. 

«Особенно тревожно видеть провал в этом случае, учитывая, что дайвинг — это отрасль, где надлежащее обслуживание оборудования и обеспечение его соответствия установленным стандартам может стать вопросом жизни и смерти».

Australian Diving Instruction был основан как дайвинг-клуб в 1984 году и стал дайвинг-центром PADI в 2012 году. 

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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