Школа дайвинга оштрафована за взрыв, стоивший инструктору ноги

Австралийское обучение дайвингу, PADI 5* инструктор Центр разработки в Джилонге, к югу от Мельбурна в Виктории, был оштрафован на 40,000 20,460 австралийских долларов (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов) за взрыв баллона акваланга, не прошедшего испытания, в результате которого водолазу оторвало ногу.

Позднее выяснилось, что половина из 53 баллонов, используемых на территории школы дайвинга, не прошли испытания, хотя они не хранились отдельно от тех, которые проходили испытания.

Компания, обвиняемая под названием Stelkea Pty, была приговорена без вынесения обвинительного приговора в магистратском суде Джилонга 14 ноября, признав себя виновной по одному пункту обвинения в необеспечении безопасных условий труда.

В Австралии суд имеет право по своему усмотрению признать преступника виновным, но по разным причинам не выносить обвинительный приговор. Компании было предписано оплатить судебные издержки в размере 4,386 долларов США (2,260 фунтов стерлингов).

Мужчина ныряет инструктор, описанный как волонтер органами здравоохранения и безопасности WorkSafe Виктория, заправлял баллоны воздухом в офисе Australian Diving Instruction в октябре 2022 года и, как сообщается, следовал стандартной процедуре.

Когда он закрывал клапан одного из баллонов, он услышал свистящий звук. Через несколько секунд баллон взорвался, оторвав ему левую ногу ниже колена и серьезно повредив правую ступню. Мужчину доставили в больницу для экстренной операции.

Окна магазина дайвинга были выбиты, вокруг разбросан мусор, а зданию был нанесен «значительный» внутренний структурный ущерб.

Ежегодное тестирование

Австралийские стандарты предусматривают, что баллоны для подводного плавания должны проходить визуальный осмотр и испытание под давлением на сертифицированной испытательной станции каждые 12 месяцев. Расследование WorkSafe показало, что взорвавшийся баллон не был испытан, хотя установить, когда он последний раз испытывался, не удалось.

Суд постановил, что для Австралийской службы по дайвингу было бы «разумно и практично» хранить баллоны, не прошедшие испытания, отдельно от баллонов, проходящих испытания, в целях безопасности.

«Это ужасный, но предотвратимый инцидент, который, к сожалению, привел к травмам, изменившим жизнь работника», — заявил исполнительный директор WorkSafe по охране труда и технике безопасности Сэм Дженкин.

«Особенно тревожно видеть провал в этом случае, учитывая, что дайвинг — это отрасль, где надлежащее обслуживание оборудования и обеспечение его соответствия установленным стандартам может стать вопросом жизни и смерти».

Australian Diving Instruction был основан как дайвинг-клуб в 1984 году и стал дайвинг-центром PADI в 2012 году.

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