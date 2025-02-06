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Дайвинг-сафари тонет в Раджа-Ампате

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Дайвинг-сафари Putri Papua
Дайвинг-сафари Putri Papua

Двое британских гостей были среди 17 человек, которых пришлось спасать после того, как судно для дайвинга затонуло в Раджа-Ампате, Индонезия, рано утром в среду, 4 февраля.

Команда Путри Папуа, 26м финизи-style wood motor schooner, совершала рейс из Соронга в Мисул. На борту было девять гостей и восемь членов экипажа, когда судно затонуло, как сообщается, из-за сильных волн и ветра ночью.

По словам капитана Аде Сусилы, машинное отделение затопило, двигатели вышли из строя, а затем судно в конечном итоге перевернулось.

Британские дайверы были названы Томасом Эрскином и Фрэнсис Янг, а другие гости включали словацкую и австрийскую пары и трех индонезийцев. Лодка, используемая круглый год на маршрутах дайвинга и сноркелинга, была частью хорошо зарекомендовавшего себя флота Grand Komodo, базирующегося в Джакарте. 

В 5.47 утра Путри Папуа использовал WhatsApp, чтобы предупредить ВМС Индонезии пост в Вайсае, столице Раджа Ампат Регентства. Пост в свою очередь информировал Командование флота III, который охватывает восточную Индонезию.

Патрульный катер прибывает в Соронг (Командование флота III)
Военно-морской спасательный катер прибыл в Соронг (Командование флота III)

Была отправлена ​​поисково-спасательная группа, но когда патрульный катер ВМС KRI Мата Бонгсанг 873 прибыли на место происшествия около 7.20:XNUMX утра, поначалу было трудно определить местонахождение уже затопленного Путри Папуа

Поиск и спасение выживших, которых эвакуировали на спасательных плотах, заняли до 8 утра. Некоторые из гостей, как говорят, были травмированы своим опытом, словак назвал это «ужас в ночи», но единственные зарегистрированные физические травмы двух членов экипажа, как говорят, были незначительными.

Выживших привезли обратно в Соронг, в четырех часах езды, и отправили в военно-морской госпиталь Oetoyo Sorong для медицинского осмотра и лечения. Зарубежные гости должны были быть репатриированы, как только будут завершены процедуры обследования и оформления документов.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

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https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
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@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
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