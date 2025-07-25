Инструктор по дайвингу набросился на него из-за опрокинутого баллона

Инструктор по подводному плаванию из Малайзии был арестован и обвинен в нападении на одного из своих клиентов-туристов в городе Семпорна на острове Борнео.

Инцидент произошёл 22 июля, когда двое мужчин направлялись к острову Тимба-Тимба на туристическом дайв-боте. Сообщается, что баллон с воздухом, которым пользовался гость (имя которого не разглашается, но который, как сообщается, 34-летний уроженец Тайваня), упал на ногу инструктора, что привело его в ярость.

По сообщениям местной прессы, 38-летний инструктор заявил, что получил лечение в местной больнице от травмы ноги, прежде чем на следующий день посетить дайвинг-центр, чтобы потребовать компенсацию от туриста.

Сообщается, что в ходе завязавшейся ссоры инструктор напал на гостя, ударив его по лицу, и пригрозил ему причинением дальнейшего вреда.

Видеозапись инцидента, снятая очевидцем, позже появилась в социальных сетях. Сообщается, что участники общались на китайском языке, а зрители и, по всей видимости, спутница туриста пытались удержать инструктора, который, судя по всему, не был травмирован и не имел видимых признаков травмы ноги.

Центр Quality Diving Centre позже заявил, что инструктор не был одним из его сотрудников, которые все были в форме. После инцидента на лодке сотрудники центра позаботились о том, чтобы участники инцидента были размещены отдельно на разных лодках, а сотрудники также вызвали полицию, когда спор продолжился на следующий день.

Полиция Семпорны подтвердила, что инструктор остается под стражей, ему предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью и преступном запугивании.

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