Инструктор по дайвингу съел инкриминирующую SD-карту

Дайвинг инструктор на Тайване был осужден за то, что тайно снимал на видео женщину, принимающую душ в дайвинг-центре, где он работал, а затем пытался уничтожить улики, проглотив карту памяти своей камеры.

У Куан-лян тайно снимал женщину из соседней душевой кабины в магазине дайвинга, где он работал в поселке Хэнчунь, рассказал судья окружного суда Пиндун.

Полуостров Хэнчунь — популярное место для дайвинга на самом юге Тайваня и одно из немногих, где дайвинг работает круглый год и где расположено множество дайвинг-центров.

По данным отчета, женщина, внезапно осознав, что происходит, закричала. Taipei Times. В этот момент Ву быстро вынул SD-карту из своей камеры, разгрыз ее на кусочки и проглотил их.

Была вызвана полиция, которая изъяла камеру, а затем извлекла части карты памяти после того, как они естественным образом прошли через инструктортело. В этот момент он признался в преступлении, и владелец дайвинг-центра, предоставивший полиции доступ к записям видеонаблюдения магазина, уволил его.

Ву был признан виновным в нарушении прав женщины на сексуальную конфиденциальность, что вызвало у нее эмоциональные страдания и травму. Максимальное наказание составляло три года тюремного заключения, но ему дали четыре месяца — а затем разрешили заплатить штраф вместо тюремного заключения.

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