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Дайв-гид оказался в критическом состоянии после инцидента с винтом лодки

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Дайв-гид ранен: вид на море на западе острова Косумель (Фелипе де ла Фуэнте Диас)
Вид на море на западе Косумеля (Фелипе де ла Фуэнте Диас)

Дайв-гид по мексиканскому карибский Курортный остров Косумель оказался в критическом состоянии после инцидента, произошедшего утром 25 июля. В него попал гребной винт лодки, когда он сопровождал группу туристов возле рифа Юкаб, популярного места для дайвинга на западной стороне острова.

Гид, которого звали Мануэль С., сопровождал дайверов с лодки на поверхности или близко к ней, когда другое судно, предположительно названное Маранафа, пролетел близко к группе и ударил ее своим винтом, согласно Новости Ривьера Майя.

Свидетели утверждают, что судно двигалось слишком быстро — на рифе Юкаб, как и в других районах морского парка Косумель, действует ограничение скорости в 3 узла (3.5 мили в час). Они также утверждают, что управлявший лодкой проигнорировал предупреждения о наличии в воде дайверов.

Прибывшие на место водолазы заявили, что в тот момент были задействованы малогабаритные спасательные шлюпки, а также сообщается о том, что маркерный буй запутался в винте.

Предполагается, что Мануэль С., возможно, пытался защитить другого дайвера, когда его ударили. В результате удара он получил серьёзные травмы нижней части тела и был доставлен в местную больницу. 

По словам директора гражданской обороны Косумеля Альфредо Арельяно, об инциденте не было немедленно сообщено властям, и Маранафа также предположительно проник в зону рифа без необходимых разрешений от Национальной комиссии по охраняемым природным территориям (CONANP). Начато официальное расследование.

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