Водолазный катер потерял двигатель из-за падения водолазов

Спасательные шлюпки отреагировали на сигнал бедствия с дайв-бота после того, как его электрооборудование вышло из строя, когда четыре аквалангиста все еще находились под водой. Инцидент произошел у побережья Западного Сассекса вчера днем ​​(18 мая).

Без питания судно дрейфовало на восток на приливе, и три члена экипажа были обеспокоены тем, что водолазы не смогут найти его или получить к нему доступ, когда всплывут. Небо было ясным, и в то время дул умеренный южный бриз.

Береговая охрана приняла вызов с лодки, которая находилась примерно в двух милях к югу от деревни Миддлтон-он-Си, и оповестила RNLI. Добровольные команды спасательных станций Литлхэмптона и Селси спустились на воду и поспешили к месту происшествия.

Двое водолазов были обнаружены и доставлены обратно на лодку в сопровождении сотрудников Selsey RNLI, а двое других были подобраны прибрежной спасательной шлюпкой Littlehampton. Рене Шерман. Никто из водолазов не пострадал, и Рене Шерман удалось отбуксировать водолазный катер обратно в гавань Литлхэмптона.

Сбой оборудования

«Когда наши береговые и спасательные экипажи получают задание подать сигнал бедствия, они особенно осознают важность своей роли, особенно в случаях, когда известно, что в воде находятся люди», — сказал он. Литтлхэмптон Менеджер по спасательным операциям RNLI Ник Уайт.

«Независимо от того, насколько хорошо подготовлено судно, нахождение в открытом море в условиях повышенной опасности может привести к отказу оборудования, и мы рады, что смогли сыграть ключевую роль в безопасном возвращении водолазов и их вспомогательной команды в гавань».

Команда RNLI управляет 238 спасательными шлюпочными станциями в Великобритании и Ирландии и зависит от добровольных пожертвований и наследств для поддержания своей спасательной службы. Основанная в 1824 году, ее спасательные шлюпки и спасатели спасли более 146,000 XNUMX жизней.

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