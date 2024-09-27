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Отсоединенный шланг стал причиной смерти водолаза в Скапе

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Дэвид Плис
Дэвид Плис

Коронер пришел к выводу, что, хотя смерть аквалангиста в Скапа-Флоу была случайной, ее можно было предотвратить, если бы перед входом в воду были проведены соответствующие проверки оборудования.

Летом 2021 Диверне Сообщается, что тело неназванного дайвера был обнаружен на следующий день после его исчезновения 27 июня в результате масштабных поисков, сосредоточенных вокруг Оркнейских островов Баррел-оф-Баттер и Кава. 

Более трех лет спустя расследование смерти 57-летнего Дэвида Плиса из Челластона в Дербишире завершено. 

Плис исследовал обломки судна Браммер light cruiser as part of a dive-group on what was described as a week-long “bucket-list” день отдыха, Согласно Daily Record, который освещал ход разбирательства в Коронерский суд Дерби вчера (26 сентября). 

По словам коллег-дайверов, Плис пропал без вести во время своего второго погружения за день. В конце концов, его тело было найдено местным водолазом, лежащим лицом вниз примерно в 20 метрах от места крушения, максимальная глубина которого составляет 36 метров.

Остров Кава, Скапа-Флоу (Парк Колин)
Остров Кава, Скапа-Флоу (Парк Колин)

Меньше проверок команды

Assistant coroner Sophie Lomas was told that no mechanical defects had been found on the diving equipment Pleace had been using, but that the крыло inflator hose had been disconnected when he entered the water.

The diver’s experience level was not defined, but he was described as having undertaken “several scuba-diving обучение courses”. 

«Реальность такова, что поскольку шланг не был подсоединен, с того момента, как Дэвид вошел в воду, к сожалению, результат был предопределен», — сказал Ломас, добавив, что, хотя неясно, какие именно личные проверки проводил дайвер, опытные дайверы, как правило, проводят меньше командных проверок.

«Он не смог контролировать свою плавучесть и быстро спустился», — сказала она. «Маловероятно, что члены его команды смогли бы что-то сделать за ограниченное время.

«Я хотел бы обратить внимание всего сообщества дайверов на то, что эти проверки очень важны и что проведение личных и физических проверок независимо от уровня вашей подготовки может оказать существенное влияние на то, что произойдет дальше».

The coroner decided not to complete a “Prevention of Future Deaths” report, however, because she said that what happened had been “attitudinal“ rather than representing “a gap in обучение or knowledge, or something the organisations are not doing properly“.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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