DCI и как его избежать: бесплатная онлайн-книга

Лучший способ для дайверов избежать декомпрессионной болезни — «знать своего врага», и готовые средства понимания рисков, а также того, как бороться с декомпрессионной болезнью у товарища по погружению, только что стали общедоступными. онлайн в книге ведущего эксперта доктора Джона Липпмана.

Руководство для дайверов по декомпрессионной болезни— книга для дайверов, предлагающая практические советы по распознаванию, лечению и профилактике кессонной болезни, — это третье издание книги, впервые опубликованной в 2011 году.

Книга на 66 страницах содержит всю практическую информацию, необходимую дайверу, в главах, посвященных поглощению и выведению азота, образованию пузырьков; собственно DCI; открытому овальному отверстию (PFO), оказанию первой помощи с помощью кислорода; и реалиям несчастных случаев при дайвинге в отдаленных местах (вывод — будьте осторожны при погружениях там!). В книге 11 подробных тематических исследований, а также фотографии, графики, контрольные списки и глоссарий.

Доктор Липпманн является председателем и генеральным директором Australasian Diving Safety Foundation (ADSF), благотворительной организации, которая финансирует исследовательские и программы безопасности, способствующие здоровью и безопасности дайвинга. Он также основал и возглавлял DAN Asia-Pacific в течение 25 лет и был ее исполнительным директором в течение 20 лет.

Более 40 из 50 лет своей карьеры дайвера он занимался исследованиями, преподаванием, написанием статей и консультациями по вопросам безопасного погружения, декомпрессии и управления несчастными случаями.

Специализируясь на реанимации, оказании первой помощи, подаче кислорода, спасении при погружениях и различных аспектах декомпрессии, он является автором и соавтором множества книг, статей и исследовательских работ.

Руководство для дайверов по декомпрессионной болезни может быть просмотрено онлайн на сайте ADSF. наряду с другими, написанными в соавторстве с доктором Липпманном, такими как Могу ли я заниматься дайвингом? и Медицина для дайверов.

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