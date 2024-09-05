Бездействие береговой охраны подверглось критике в годовщину Консепшена

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) воспользовался пятой годовщиной Дизайн пожар на борту судна для дайвинга с целью раскритиковать Береговую охрану США за ее якобы неадекватную реакцию на призывы ужесточить меры безопасности на море, прежде чем будут потеряны еще человеческие жизни.

2 сентября родственники 34 человек, погибших в результате пожара на судне, оказались запертыми в единственной каюте, присоединились к должностным лицам NTSB в Дизайн мемориал на набережной Санта-Барбары в Калифорния, чтобы почтить память погибших в 2019 году и вновь призвать к действию.

NTSB уполномочен расследовать катастрофы и вопрос Рекомендации, основанные на его выводах, но не могут устанавливать правила. Он подготовил отчет после ночного пожара у близлежащего острова Санта-Крус, в котором погибли все пассажиры, а капитан и все, кроме одного члена экипажа, спаслись.

Дизайн на рассвете 2 сентября 2019 г. (Национальный совет по безопасности на транспорте)

Председатель совета Дженнифер Хоменди, которая находилась на месте пожара, сообщила собравшимся, что рекомендации по безопасности, выпущенные четыре года назад, «могли бы спасти 34 человека, погибших на борту». Дизайн».

Было четыре основных рекомендации для малых пассажирских судов – Дизайн был классифицирован как «наблюдение», а Береговая охрана — как «обеспечение соблюдения», однако Хоменди заявил, что не предприняла немедленных действий по этим вопросам.

Только после того, как в 2021 году Конгресс постановил принять меры, он ввел в действие «промежуточное окончательное правило», но с тех пор, по ее словам, ничего не произошло, и до принятия окончательного правила еще «пройдут годы».

4 ключевые рекомендации

Первое из четырех требований заключалось в том, что на борту судна должны быть установлены взаимосвязанные датчики дыма и огня во всех жилых помещениях, чтобы при срабатывании одного датчика по очереди срабатывали и другие.

Необходимо внедрить процедуры проверки, чтобы убедиться, что владельцы и операторы судов проводят патрулирование и обеспечивают бодрствование ответственного экипажа.

Необходимо предусмотреть пути эвакуации пассажиров и экипажа в помещения, отличные от основного выхода, и, наконец, следует убедиться, что аварийные выходы, включая двери и люки над койками, не загромождены.

«Чего не сделала Береговая охрана — а мы просили ее сделать это по крайней мере с 2013 года — так это вопрос «Регламент, который требует от всех операторов пассажирских судов под флагом США, включая небольшие пассажирские суда, внедрить Систему управления безопасностью (СУБ)», — сказал Хоменди.

«В морской безопасности SMS обеспечивает соблюдение существующих правил. Это процесс, гарантирующий, что правила и процедуры, связанные с безопасными операциями, действуют. Он охватывает профилактическое обслуживание и аварийные процедуры, определяет цепочку команд и определяет обязанности и ответственность членов экипажа, такие как патрулирование».

Дизайн мемориальная доска в Санта-Барбаре (Антандрус)

«Сколько еще раз?»

Команда NTSB впервые выдал рекомендацию Береговая охрана для SMS, связанных с паромами в 2003 году и для всех пассажирских судов в 2012 году, после расследования двух серьезных паромных аварий в New York что привело к многочисленным смертям и травмам. В 2010 году Конгресс поручил Береговой охране обязать все пассажирские суда использовать SMS.

«В письме NTSB от 2013 года Береговая охрана заявила, что инициирует разработку правила, требующего SMS», — сказала Хоменди. «Больше мы ничего не услышали». Она продолжила приводить примеры серьезных аварий в том же году и снова в 2018 году.

«Затем в 2019 году на объекте вспыхнул пожар. Дизайн и 34 человека погибли. Сколько раз нам нужно призвать Береговую охрану к действию? Сколько еще людей должно получить ранения? Сколько еще людей должно погибнуть? Сколько еще раз Конгрессу нужно продолжать приказывать Береговой охране что-то делать?» — сказала она.

«Последнее, что мы слышали от Береговой охраны по SMS, было их выдачей Предварительного уведомления о предлагаемом нормотворчестве в январе 2021 года, почти четыре года назад. Следующий этап — Уведомление о предлагаемом нормотворчестве, затем Окончательное правило.

«Мы даже не достигли окончательного правила. До этого еще годы. Почему так долго? Прошли годы с момента нашей первой рекомендации! Семьи, друзья потеряли близких. Это не просто статистика. Это не просто цифры. Это люди. Жизни, которые никогда не будут прежними».

Реакция береговой охраны

Береговая охрана США «по-прежнему полностью привержена обеспечению безопасности пассажиров на всех малых пассажирских судах», — заявили в службе. Диверне. «В ответ на эту трагедию и последующие рекомендации NTSB по безопасности за последние пять лет мы внедрили ряд существенных улучшений в сфере безопасности пассажиров, напрямую направленных на предотвращение будущих жертв.

«К ним относятся усовершенствования в обнаружении дыма, путях аварийной эвакуации, тушении пожаров обучение требования и требования к дежурству.

«Кроме того, Береговая охрана активно продвигает процесс нормотворчества для обязательного внедрения систем управления безопасностью на пассажирских судах под флагом США, что является важной высокоприоритетной инициативой. Мы продолжаем тесно сотрудничать с операторами судов и другими заинтересованными сторонами для обеспечения соблюдения правил безопасности и продвижения передовой практики в отрасли.

«Береговая охрана глубоко опечален трагедией, приведшей к этой ужасной гибели людей. Наши сердца с жертвами, а также с их семьями и друзьями.

«Мы продолжаем прилагать усилия и по-прежнему стремимся предотвратить будущие трагедии посредством строгого надзора, усовершенствованных мер безопасности и сотрудничества с партнерами и общественностью».

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