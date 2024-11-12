Береговая охрана направляет дайв-бот к пропавшим водолазам

Пятеро из шести аквалангистов пропали без вести с лодки на Гавайях 6 ноября. По словам оставшегося на лодке аквалангиста, ее капитан не контролировал ситуацию.

Дайверы были спасены после того, как их заметила пара на своей 13-метровой яхте примерно в миле к югу от Гавайев Кай, на юго-восточной оконечности острова Оаху. Стойко держаться. Не имея возможности безопасно доставить группу на судно, они сообщили об этом в Береговую охрану, которая затем указала капитану, где найти его клиентов.

Пара услышала крики о помощи и заметила дайверов, цепляющихся друг за друга вдалеке, сообщили они. Когда Камила Сторчи и ее муж Райан подъехали ближе, дайверы сказали им, что их отнесло от их чартерной лодки, Хани Энн, примерно на 90 минут раньше.

«Был шторм, и ветер усиливался с каждой минутой», — сказал Сторчи. «Только один дайвер был в критическом состоянии — серый, переохлаждение, рвота — поэтому мы попытались сначала поднять его на борт. Он был слишком вялым, с тяжелым снаряжением — я лично запретил им снимать снаряжение.

«Нашим следующим выбором было бы использование фала, но это было бы рискованно, поэтому мы все решили дождаться береговой охраны». Пара бросила дайверам висячий канат. «Мы кружили вокруг них 45 минут, разговаривали, предлагали воду и поддерживали их в хорошем расположении духа», — сказал Сторчи.

На связи с дайверами

Береговая охрана заявила, что экстренный вызов пары был первым сообщением о разделении лодки, сказал Сторчи. Примерно через 45 минут прибыл один из ее вертолетов, за которым последовал Хани Энн, который забрал своих водолазов и немедленно отплыл.

Сторчи, который позже связался с водолазами, сказал, что тот, кто решил остаться на лодке после возникновения проблем с выравниванием давления, утверждал, что капитан не обеспечивал должного наблюдения, и что его внимание нужно было привлечь еще до прибытия вертолета.

По данным береговой охраны, Хани ЭннКапитан вышел на связь только после того, как услышал Стойко держатьсязапросы на помощь. Один из его вертолетов был отклонен от обучение полета и по прибытии на место пилот передал местоположение водолазов Хани Энн чтобы он мог их подобрать. О травмах не сообщалось.

Погружение было организовано Aaron's Dive Shop, сертифицированным PADI 5* IDC в ​​Кайлуа, который утверждает, что является старейшим центром на Гавайях, работающим более 50 лет. Хани Энн одно из двух судов, которые выполняют большую часть ежедневных чартеров.

Позднее Аарон заявил местной прессе, что решение изменить место погружения группы было принято в последнюю минуту, но при этом не был соблюден «документированный протокол».

Руководитель погружения принял правильные меры с точки зрения использования малых и средних подводных лодок и сохранения группы вместе во время разделения, и было объявлено, что необходимо провести расследование инцидента. Береговая охрана также заявило, что проводит расследование.

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