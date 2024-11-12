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Береговая охрана направляет дайв-бот к пропавшим водолазам

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Дрейфующие дайверы были рады увидеть яхту (Hold Fast Adventures)
Дрейфующие дайверы с облегчением увидели яхту (Hold Fast Adventures)

Пятеро из шести аквалангистов пропали без вести с лодки на Гавайях 6 ноября. По словам оставшегося на лодке аквалангиста, ее капитан не контролировал ситуацию.

Дайверы были спасены после того, как их заметила пара на своей 13-метровой яхте примерно в миле к югу от Гавайев Кай, на юго-восточной оконечности острова Оаху. Стойко держаться. Не имея возможности безопасно доставить группу на судно, они сообщили об этом в Береговую охрану, которая затем указала капитану, где найти его клиентов.

Пара услышала крики о помощи и заметила дайверов, цепляющихся друг за друга вдалеке, сообщили они. Когда Камила Сторчи и ее муж Райан подъехали ближе, дайверы сказали им, что их отнесло от их чартерной лодки, Хани Энн, примерно на 90 минут раньше. 

«Был шторм, и ветер усиливался с каждой минутой», — сказал Сторчи. «Только один дайвер был в критическом состоянии — серый, переохлаждение, рвота — поэтому мы попытались сначала поднять его на борт. Он был слишком вялым, с тяжелым снаряжением — я лично запретил им снимать снаряжение.

«Нашим следующим выбором было бы использование фала, но это было бы рискованно, поэтому мы все решили дождаться береговой охраны». Пара бросила дайверам висячий канат. «Мы кружили вокруг них 45 минут, разговаривали, предлагали воду и поддерживали их в хорошем расположении духа», — сказал Сторчи.

На связи с дайверами

Береговая охрана заявила, что экстренный вызов пары был первым сообщением о разделении лодки, сказал Сторчи. Примерно через 45 минут прибыл один из ее вертолетов, за которым последовал Хани Энн, который забрал своих водолазов и немедленно отплыл.

Сторчи, который позже связался с водолазами, сказал, что тот, кто решил остаться на лодке после возникновения проблем с выравниванием давления, утверждал, что капитан не обеспечивал должного наблюдения, и что его внимание нужно было привлечь еще до прибытия вертолета.

По данным береговой охраны, Хани ЭннКапитан вышел на связь только после того, как услышал Стойко держатьсязапросы на помощь. Один из его вертолетов был отклонен от обучение полета и по прибытии на место пилот передал местоположение водолазов Хани Энн чтобы он мог их подобрать. О травмах не сообщалось.

Погружение было организовано Aaron's Dive Shop, сертифицированным PADI 5* IDC в ​​Кайлуа, который утверждает, что является старейшим центром на Гавайях, работающим более 50 лет. Хани Энн одно из двух судов, которые выполняют большую часть ежедневных чартеров.

Позднее Аарон заявил местной прессе, что решение изменить место погружения группы было принято в последнюю минуту, но при этом не был соблюден «документированный протокол». 

Руководитель погружения принял правильные меры с точки зрения использования малых и средних подводных лодок и сохранения группы вместе во время разделения, и было объявлено, что необходимо провести расследование инцидента. Береговая охрана также заявило, что проводит расследование.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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