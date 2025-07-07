Британский инструктор по подводному плаванию получил награду за спасение

Британский инструктор по подводному плаванию, который, как сообщается, спас 27 дайверов, оказавшихся в штормовом море в районе берегового погружения Чиркева на Мальте в прошлом году, получил награду за выдающуюся храбрость.

На прошлой неделе на церемонии в Haberdashers Hall в Лондоне была вручена бронзовая медаль Королевского гуманного общества — главная награда, присуждаемая тем, кто подвергает свою жизнь большому риску ради спасения или попытки спасти кого-то другого.

Директор курса Маркус Китчинг-Хоу, 32 года, родом из Суэйнби в Северном Йоркшире, владелец центра подготовки инструкторов PADI 5* ABC Дайвинг на Мальте в заливе Святого Павла.

Он уже покинул воду вскоре после полудня 26 марта после учебного погружения на Rozi затонувший корабль, зная о плохих прогнозах погоды на вторую половину дня. Когда внезапно усилился ветер, он увидел, что штормовые морские условия оставляют дайверов, все еще находящихся в воде, перед лицом опасного выхода.

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Китчинг-Хау привязал 12-метровый трос к поручню и вернулся в воду, чтобы помочь водолазам выбраться на поверхность.

Из-за волн многим из них было трудно добраться до линии, но он оставался в воде в течение получаса, чтобы помочь им, и предупреждал других, чтобы они отходили от скал и выходили на открытую воду, поскольку там спасательным судам будет безопаснее подобрать их.

Когда он понял, что один из дайверов лежит на спине, но не реагирует, он подплыл и попытался реанимировать его, однако спасти 45-летнего голландца ему не удалось.

«Для меня большая честь получить награду», — сказал Хоу. «Я действовал инстинктивно, и этот день я никогда не забуду, особенно трагическую потерю одного из дайверов, который в тот момент находился в воде».

Команда Королевское гуманное общество была основана в Лондоне в 1774 году выдающимися врачами Уильямом Хоузом и Томасом Коганом, которые хотели популяризировать методы реанимации и вознаградить людей, которые подвергали опасности свою жизнь ради спасения других.

За 250 лет своего существования общество рассмотрело более 88,000 200,000 номинаций и вручило свыше XNUMX XNUMX наград.

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