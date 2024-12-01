Названы имена пропавших без вести британских дайверов, погибших в результате крушения «Си Стори»

Британские водолазы среди семи человек, до сих пор числящихся пропавшими без вести после затопления Морская история сафари в Египте были названы имена Дженни Коусон, 36 лет, и Тарика Синада, 49 лет, помолвленная пара из Девона.

Сообщается, что оба дайвера в прошлом работали инструкторами в Таиланде, Индонезии и на Филиппинах, хотя сейчас, проживая вместе в Эшбертоне, они работают ИТ-консультантами.

Двое других британских дайверов, спасенных после затопления, были названы Колин Шарратт, 65 лет, и Салли Джонс, 58 лет, пара из Лондона. Они были среди шести гостей и трех членов экипажа, которые, как сообщается, получили лечение от незначительных травм в больнице в Марса-Аламе.

Выжившие Колин Шарратт и Салли Джонс

Морская история На борту находилось 44 человека, 14 из которых были членами экипажа. Тридцать три человека были спасены, четыре тела найдены, включая тело капитана Алаа Хусейна.

Поисковая операция на самом судне была описана как опасная, поскольку ее проведение затруднялось штормовыми морскими условиями, хотя были подняты вопросы о продолжительности времени, которое потребовалось для того, чтобы обыскать внутреннюю часть судна в поисках возможных выживших.

В спасательную группу, координируемую ВМС Египта, входят другие военные, береговая охрана (часть ВМС) и местные добровольцы-водолазы.

Судно с деревянным корпусом затонуло на глубине 12 м, и часть его осталась над поверхностью в ранние часы 25 ноября. Однако спасатели обнаружили и смогли извлечь пять человек, которые выжили, оказавшись в ловушке в каюте, только спустя 30 часов следующей ночью. Они выжили в холоде и темноте благодаря воздушному карману глубиной 20 см.

Один из пяти выживших, 23 года инструктор Юсеф Аль-Фарамави оказался в ловушке, пытаясь помочь гостям спастись, и был спасен своим дядей Хаттабом Аль-Фарамави, сотрудником оператора судна Dive Pro Liveaboard из Хургады.

Пытался помочь гостям: Юсеф Аль-Фарамави

Он сообщил прессе, что обыскать четырехпалубное судно при свете фонарей было непросто, в том числе и потому, что пришлось открыть двери кают.

Встряхивание и наклон

Помимо Великобритании, на судне были и другие дайверы из Бельгии, Китая, Финляндии, Германии, Ирландии, Польши, Словакии, Испании, Швейцарии и США. После оказания медицинской помощи, где это требовалось, в Марса-Аламе выжившие были доставлены в Хургаду для репатриации.

Говоря с Зеркало, член экипажа сказал о волне, которая, как утверждается, перевернула лодку: «Мы никогда не видели ничего подобного раньше. Она внезапно ударила в лодку и заставила ее сильно трястись, прежде чем она перевернулась. Мы пытались предупредить пассажиров, но времени было очень мало». Морская история затонул в течение семи минут.

Другой свидетель сказал, что они «почувствовали, как лодка резко наклонилась, и попытались ухватиться за что-то устойчивое, но опрокидывание произошло очень быстро. Я слышал крики из кают, но многие не могли выбраться, потому что двери были закрыты, и место заполнялось водой».

Однако океанограф Саймон Боксолл сообщил Sky News, что нет никаких доказательств существования огромной волны, и утверждал, что сила ветра в то время была недостаточной, чтобы «создать эти предполагаемые волны высотой 3–4 метра».

Sea Story (провинция Красное море)

Несмотря на предупреждения о неблагоприятных погодных условиях и состоянии моря, выпущенные накануне отправления Египетским метеорологическим управлением, водолазное судно покинуло порт Галиб 24 ноября.

Он направлялся на юг по пятидневному маршруту, который должен был привести его в Хургаду в конце недели. Затопление произошло около рифа Дельфинов по направлению к Хамате, и губернаторство Красного моря поспешило объяснить, что виновником стала «огромная волна».

Необходимо увидеть расследование

«Я все еще считаю, что, вероятно, причиной опрокидывания судна была не волна», — настаивает океанограф Боксалл. «Нам нужно дождаться результатов расследования. Пока еще рано говорить об этом, но информация, поступающая от египетских властей, пока очень скудна».

К сожалению, несмотря на то, что в этом году в Красном море произошло около пяти затоплений и пожаров на жилых судах, египетские власти обычно не делятся результатами обещанных расследований.

Еще одна недавняя потеря – потеря судна для дайвинга Соблазнение, который также отправился в путешествие несмотря на предупреждения о погодных условиях.

Две из потерь этого года теперь произошли с судами, эксплуатируемыми Дайвинг-сафари для профессионалов, Помимо Морская историяВ феврале на 42-метровой яхте Sea Legend со стальным корпусом произошел пожар, в результате которого погибла одна из ее пассажиров — немецкая женщина, путешествовавшая в одиночку.

Египетские официальные лица только заявили, что Морская история имел действующий сертификат безопасности и, как предполагалось, не имел никаких технических проблем.

На этой неделе один из дайверов сообщил Sky News, что недавняя поездка на другом судне Dive Pro Liveaboard, 32-метровом Морская жемчужина, выявил отсутствие эвакуационных учений и то, что он назвал низкими стандартами безопасности. Он сказал, что ему пришлось самому искать и решать, как открыть небольшой аварийный люк судна. DPL не отвечает на запросы о комментариях.

Этот пост был изменен, чтобы удалить предположение, что DPL была оператором сафари Scuba Scene. Когда эта лодка загорелась в 2022 году, ее заменило судно DPL Sea Legend, которое само загорелось в этом году.

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