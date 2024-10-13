Британский дайвер погиб на Мальте

Еще один смертельный случай произошел на Мальте: 66-летний британский аквалангист скончался после того, как почувствовал себя плохо во время погружения в Чиркевве.

Инцидент произошел вчера утром (12 октября), согласно данным полиции Мальты. Мужчина поднялся на поверхность после того, как почувствовал себя плохо около 11 утра, и был доставлен на берег другими членами своей группы, где были предприняты попытки реанимировать его.

Прибыли экстренные службы, и машина скорой помощи отвезла дайвера в больницу Mater Dei Hospital недалеко от столицы Валлетты. Вскоре после прибытия туда была констатирована его смерть.

Чиркева — популярное место, в основном для погружений с берега, на северной оконечности Мальты, недалеко от паромного порта на Гозо, и здесь есть такие достопримечательности, как Rozi крушение буксира.

Расследование проводится политика и местный судья Джо Мифсуд начал расследование. Он уже расследует недавняя смерть двух польских водолазов, проживавших в Великобритании, один из которых проходил лечение в барокамере больницы.

Еще одна смерть дайвера произошла в марте в Чиркеваа, когда внезапное изменение морских условий застало под водой большое количество дайверов.

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