Британский дайвер погиб в Греции, инструкторы арестованы

25-летний мужчина из Великобритании скончался после того, как, как сообщается, потерял сознание во время подводного плавания у побережья Аттики в Греции недалеко от Афин днем ​​24 ноября.

Согласно Зеркало, неназванный дайвер был туристом в сопровождении 46-летнего инструктора и его 37-летнего помощника – оба из которых, как он понимает из Греческая береговая охрана с тех пор были арестованы. Сообщается, что им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

На место происшествия прибыли экстренные службы и доставили дайвера в больницу, но по прибытии была констатирована его смерть. посмертный Экспертиза должна была состояться в лаборатории судебной экспертизы и токсикологии Афинской медицинской школы.

Сообщается, что местная портовая администрация конфисковала водолазное снаряжение, предоставленное водолазной компанией, и проводит предварительное расследование.

Город Вульягмени находится примерно в 20 км к югу от столицы на «Афинской Ривьере» и популярен среди местных жителей и туристов своими пляжами и чистой водой. Температура в Эгейском море в это время года остается выше 20°C.

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