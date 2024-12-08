Тело найдено при поиске дайвера с Оркнейских островов

Тело было найдено, но его еще предстоит официально опознать после поисков коммерческого ныряльщика за гребешками, пропавшего без вести днем ​​27 ноября в Скапа-Флоу, Оркнейские острова.

Однако семья дайвера была проинформирована об открытии Полиция Шотландии, в котором говорится, что это было сделано около 11 утра 6 декабря на мосту Черчилля. «Похоже, никаких подозрительных обстоятельств нет, и отчет будет представлен прокурору», — говорится в нем.

Серия барьеров Черчилля, соединяющих материковую часть Оркнейских островов с четырьмя окружающими островами, была построена по приказу премьер-министра Великобритании во время Второй мировой войны для защиты базы Королевского флота Скапа от атак подводных лодок после затопления корабля HMS Royal Oak.

Как сообщалось ранее на Диверне, поиски пропавшего дайвера были усилился 2 декабря с прибытием на Оркнейские острова специального полицейского морского и водолазного подразделения. На следующий день после исчезновения мужчины Береговая охрана Оркнейских островов отступила многопрофильный воздушный и морской поиск, в ходе которого полиция продолжила собственное расследование, но позднее вновь присоединилась к поискам.

Портовое управление Совета Оркнейских островов также проводит собственное расследование.

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