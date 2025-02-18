Удар катера оставил дайвера с ранением головы

Австралийскому аквалангисту повезло остаться в живых, но он получил глубокую рану головы после того, как 15 февраля в него попала лодка у острова Роттнест.

Дэмиен Маккатир из Перта погружался на скале Джексон-Рок вместе с другими членами Клуба исследователей подводного мира Западной Австралии с их стоящей на якоре лодки и возвращался на поверхность вместе с тремя другими дайверами, находившимися под ним, сообщает ABC News.

На корпусе водолазного катера крупными буквами было написано название клуба, а также развевался хорошо заметный флаг водолазного клуба, указывающий на то, что проходящим судам следует соблюдать дистанцию ​​не менее 50 м, а лучше 100 м.

Маккатир рассказал, что почувствовал «сильный удар по затылку», но не слышал звуков двигателя во время подъема и лишь мельком увидел судно, удалявшееся вдаль.

Другие члены клуба подняли Макатира на лодку и оказали ему первую помощь, прежде чем отвезти его на берег в больницу, где его рану пришлось зашить. Позже дайвер рассказал ABC, что скрывшийся с места ДТП водитель мог так и не заметить, что сбил кого-то.

Наблюдатели на клубной лодке описали судно-нарушитель как судно длиной 5 м, белое с зеленой или серой полосой вдоль борта и белым тентом. Они сообщили об инциденте в полицию и государственный департамент транспорта, который начал расследование и попросил всех, у кого есть информация, сообщить об этом.

Очевидцы подсчитали, что судно прошло на расстоянии 20–25 м от их водолазного катера и двигалось «слишком быстро», в результате чего водолаз оказался «в нескольких дюймах от гибели».

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