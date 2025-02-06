«Будьте осторожны, выбирая лодки для дайвинга в Красном море», — предупреждает MAIB

Опасные модификации, неисправное или отсутствующее оборудование для обеспечения безопасности, заблокированные пути эвакуации и пропущенные инструктажи — эти проблемы были выявлены в ходе 16 инцидентов с участием водолазных лодок в Красном море, которые привели к многочисленным смертям, в том числе среди граждан Великобритании, за последние пять лет.

Теперь в Великобритании Отдел по расследованию морских происшествий (MAIB) отреагировал на свое декабрьское письмо египетским властям выражая обеспокоенность о безопасности на борту судна путем выпуска бюллетеня по безопасности для всех, кто рассматривает возможность отправиться на дайвинг-боте в Красном море день отдыха.

MAIB рассмотрела, в частности, три инцидента, произошедших за последние 20 месяцев, в которых участвовали Карлтон Куин, который перевернулся недалеко от Хургады, в результате чего пострадали несколько человек, в том числе граждане Великобритании, в апреле 2023 года; Ураган, который загорелся в июне того же года и был заброшен около рифа Элфинстоун, при этом погибли три гостя из Великобритании; а в ноябре прошлого года Морская история, который потерпел неудачу к югу от Порт-Галиба, где были обнаружены тела четырех человек, а еще семь человек, включая супружескую пару из Великобритании, числятся пропавшими без вести и считаются погибшими.

В ведомстве утверждают, что среди основных проблем безопасности, выявленных ими, было то, что лодки были плохо сконструированы и часто существенно модифицированы или расширены, из-за чего некоторые из них стали неустойчивыми.

Sea Story до и после модификации и расширения (Али Ареф / Dive Pro Liveaboard)

Основное спасательное оборудование было неисправным, устарелым для обслуживания и, в некоторых случаях, отсутствовало, говорит отделение. Там, где вспыхивали пожары, их быстрое распространение указывало на плохую структурную противопожарную защиту, усугубленную тем, что оборудование, такое как системы обнаружения пожара и огнетушители, либо отсутствовало, либо было неисправным.

Аварийные пути эвакуации проходили через запирающиеся двери, не имели аварийного освещения и не были обозначены, а инструктажи по безопасности для гостей были либо на низком уровне, либо не проводились вообще. Экипажи выглядели плохо подготовленными и незнакомыми со своими судами.

В бюллетене по безопасности MAIB отмечается, что туры на яхтах часто рекламируются «с использованием рейтингов и отзывов, опубликованных онлайн которые не обязательно точны и не гарантируют стандарты безопасности».

Что особенно важно, обеспокоенность вызывает тот факт, что ряд гостей оказались перемещены на другие лодки, а не на те, которые они забронировали по прибытии в Египет, «что свело на нет их попытки день отдыха на безопасном судне».

Carlton Queen, который позже перевернулся (Carlton Fleet Red Sea)

Другие инциденты второй половины 2024 года, о которых сообщалось Диверне включал Нуран, который загорелся в ноябре; Соблазнение, который затонул в октябре; и Exocet, который налетел на риф в июне.

Советы дайверам

MAIB рекомендует потенциальным гостям бронировать туры на борту судна только через надежных поставщиков, которые могут предоставить гарантии соблюдения стандартов безопасности.

Попав на борт, водолазы должны попросить экипаж провести подробный инструктаж по технике безопасности перед отплытием. Ожидается, что он будет охватывать аварийные выходы и предупреждающие сигналы, пункты сбора, расположение и использование спасательного оборудования и процедуры покидания судна.

Ураган в огне (Фози Тамейр)

«Хотя MAIB не имеет полномочий расследовать несчастные случаи с участием судов, плавающих не под флагом Великобритании, но в территориальных водах другого прибрежного государства, мы уведомили соответствующие органы о наших национальных интересах и предложили им всю возможную помощь в проведении любого расследования безопасности», — говорит главный инспектор MAIB по морским происшествиям Эндрю Молл.

Великобритания зарегистрирована как государство, существенно заинтересованное в египетских расследованиях безопасности этих инцидентов, о чем свидетельствует письмо Молла, направленное в декабре Египетское управление по безопасности на море (ЕАМС).

Предупреждая, что водолазные катера в Красном море «вряд ли будут построены, обслуживаться, оснащаться и эксплуатироваться по стандартам аналогичных судов в Великобритании», MAIB призывает «проявлять крайнюю осторожность при выборе катера». бюллетень безопасности можно найти на его веб-сайте.



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